新冠肺炎・8.7｜今增7宗輸入個案　患者全部已打兩針4人無病徵

澳門司法警察局今日公佈，拘捕一名姓鄧46歲無業男子，指他故意在網絡社交平台使用其帳戶，發佈五名防疫工作人員已確診新冠肺炎的留言，目的是引起網絡使用者及社會大眾對其所發出的虛假言論作出關注及討論，涉觸犯「突發公共事件下的妨害公共安全、秩序及安寧罪」。司警局於8月4日發現相關帖文，並於翌日尋獲相關男子帶返司警局協助調查。



澳門連續三日的全民檢測今早(7日)完成，共716,251人次進行採樣檢測，其中553,942人有結果，均呈陰性。因應全民檢測設立的42個臨時站點已於早上 9時關閉。對於仍未檢測的居民，當局將設寬限期，相關人士需於今晚9時前，前往5個常規核酸檢測站自費進行檢測，之後仍未完成檢測的市民，健康碼將會轉為黃碼。



當局又指，目前正全速進行實驗室檢測，爭取儘快完成所有樣本的檢測，由於樣本量大，檢測結果推送上健康碼將會有延遲。



本港新冠肺炎確診案增至12,005宗，昨日初步確診約5宗，當中包括一名外遊返港後確診的32歲男子，他帶L452R變種病毒株，由於出遊不足21日，居住的上環干諾道西82-87號海景大廈昨晚（6日）被圍封強制檢測。封區檢測行動今早完成，未有發現任何新個案。



一名DONKI女職員赴日本後確診，潛伏期曾居住的地方大嶼山愉景灣尚堤映蘆6座，以及工作地點DONKI 的彌敦道美麗華廣場A座2107室， 已納入強制檢測公告。她在上月曾四度到荃灣海之變分店，食物及衞生局發出的強制檢測公告，將該分店納入名單內。



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▼8月6日上環海景大廈圍封強制檢測▼



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▼8月6日強制檢測公告詳情▼



政府8月18日起設機場自費抗體測試 中風險地區抵港檢疫期縮至7天

【17:04】政府今日（7日）公布，由本月18日起，將在機場為合資格抵港人士提供自費血清抗體測試服務，以便從中風險地區抵港的人士縮短檢疫期至7日。他們需預先到服務提供者的網站登記及付款，並於入境時出示檢疫酒店預訂房間14晚確認書。測試約在兩天內會有結果，如結果呈陽性，衞生署會聯絡酒店，將其強制檢疫期縮短至7天，相關人士隨後可與酒店安排餘下7晚房租退款。



政府又提醒市民，早前把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求，有關安排將於下周一（9日）起實施。

新冠肺炎｜今增7宗輸入個案 從歐美及非洲抵港 均已接種疫苗

【14:57】衞生防護中心今日（7日）公布，新增7宗新冠肺炎輸入個案，患者分別從美國、坦桑尼亞、奧地利、西班牙和法國抵港，包括居上環海景大廈的32歲男子。全部患者均已接種新冠疫苗，其中至少3人帶L452R變種病毒株。另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。

暫未有學校申9月全面復課 楊潤雄料跨境學童新學年仍須在家學習

【12:07】政府日前宣布學校全面復課條件，教育局局長楊潤雄今早在商台節目指出，暫未收到有學校申請全面復課，估計9月開學可達到相關要求的學校並不多。至於幼稚園及小學的全面復課安排，則需待疫情緩和及疫苗接種率提高後再審視。



他續指，教育局亦會就全日復課更新指引，包括午膳及活動安排，例如要求學校在午膳期間設置隔板等。至於居於內地的跨境學童問題，需與內地當局商討，料有關學童新學年，仍須留在家中學習。

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新冠肺炎｜變種病毒擴散 許樹昌促收緊家居隔離 改強制酒店檢疫

【10:39】現時Delta變種病毒於全球擴散，本港昨日（7日）亦新增一宗外遊返港後確診個案，並帶有L452R變種病毒株。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早出席商台節目「政經星期六」時指出，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打咗折扣」，認為當局應該要做好外防輸入措施，又建議高危行業人士，例如接觸入境人士的機場員工及酒店職員，盡快接種疫苗。

另外，政府亦宣布，廣東省外其他內地地區返港的香港居民，須於抵港後家居隔離檢疫14天；已完成疫苗接種的海外入境人士，亦只須接受7天家居隔離及7天自行監察。許樹昌指，家居隔離檢疫做法令人擔心，建議當局收緊要求，要求回港人士於酒店檢疫。

許樹昌表示，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打咗折扣」，當局應做好外防輸入。（資料圖片）

【10:15】港府發言人表示，今早在封區檢測的上環干諾道西82-87號海景大廈完成強檢後，隨即在「受限區域」內執法，確認所有人已強制檢測。相關執法行動於上午約10時15分完成，政府共檢查約105名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。海景大廈已解封。發言人又指，希望未應門的約70戶居民，看到政府張貼告示後，盡快聯絡政府檢查，排除病毒在社區傳播風險。

封區檢測｜上環海景大廈300名居民接受檢測 沒有發現確診

【06:53】一名確診32歲男病人居於上環干諾道西82-87號海景大廈，他於7月25日前往美國，8月5日乘搭航班QR818經多哈返港。抵港時在機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人帶有L452R變種病毒株。

港府昨晚於男病人居住的海景大廈封區檢測，今早完成檢測，約300名接受檢測的居民中，沒有發現確診個案。

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【00:29】衞生署周五（6日）公布一名32歲男子初步確診並帶L452R變種病毒株，他上月底前往美國，8月5日返港，潛伏期內於7月15至25日期間在港居住，曾到過的12個指明地方被納入強制檢測公告，包括8間食肆，如荷李活商業中心Elephant Ground、中環國際金融中心商場鋪翡翠拉麵小籠包；他亦在7月18日上午11時至下午2時曾到訪香港書展。任何人在指定日期及時間同場，均需強制檢測。

DON DON DONKI驚安之殿堂一名29歲女職員於7月29日離港前往日本，翌日抽取樣本檢測呈陽性。她在尖沙咀公司上班，但伏期曾到DONKI海之戀商場2樓分店，故該處亦列入強制檢測名單。曾到訪有關地方人士須在8月9日或之前接受檢測，若8月4日至8月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨日總覽：新冠肺炎・8.6｜外遊返港男帶變種病毒 DONKI職員抵日本即確診

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