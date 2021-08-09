學習障礙或遺傳至下一代　中大設網上篩查預測學童學習能力

中大最新一項研究針對影響兒童學習能力的因素，建立中、英及數學學習的多模式緃向模型，以預測兒童在這三個基本領域的學習成就。負責是次研究的中大心理學系教授Catherine McBride指，過去需以傳統面對面的評估方式，評估學童的學習能力，較消耗人力及時間，因應需要加上疫情，開發網上評估工具更為重要；又指日後將會新增拼寫技巧以及字形結構意識的相關網上測試，提供予一般家庭和學校，以及教育和臨床心理學家。



負責是次研究的中大心理學系教授Catherine McBride發現，為學童進行早期測試，能夠預測其日後的讀寫及數學能力。（中大提供）

兩研究獲資助4500多萬

香港有多達一成二人口患有讀寫障礙，學童在中、英、數的學習上或會遇到不同程度困難。香港中文大學（中大）心理學系教授Catherine McBride最新一項研究，針對影響兒童學習能力的因素，包括行為學、神經學、遺傳學和其他背景資料等，建立中、英及數學學習的多模式緃向模型，以預測兒童在這三個基本領域的學習成就。

是次研究以香港華語小學生的大型和全面的數據庫為基礎，受測試學童包括雙胞胎和非雙胞胎；並已接受各種認知、語言和學業能力的面對面評估，並掌握學童關於大腦、神經處理、基因和家庭背景的整合數據。研究獲大學教育資助委員會的主題研究計劃，及研資局高級研究學者計劃兩項撥款，資助達4,500多萬。

面對面評估成本高 中大研網上測試

McBride指，過去需以傳統面對面的評估方式，評估學童的學業能力，但這種方式耗費人力及成本較高；但於更早期識別學生有學習困難的風險，對日後學生成長有一定幫助，加上因應疫情，開發網上、低成本、高效率及易於使用的評估工具更為重要。

她表示，多年來一直有研究學童在不同科目上的表現，今次研究亦基於過去收集到的數據，透過認知語言學，預測學童在閱讀、理解及拼寫上的能力。她發現，為學童進行早期測試，能夠預測其日後的讀寫及數學能力；又發現若父母在學習有上特殊困難，有可能遺傳至下一代，現時亦正就此作基因研究。

研究為學童提供初步網上篩查的英文閱讀能力測試，McBride表示，日後將會新增拼寫技巧，以及字形結構意識的相關網上測試，提供予一般家庭和學校，以及教育和臨床心理學家。她又建議，要協助學童改善學習障礙，其中一個方法可以是以遊戲的方式，改善其讀寫能力。