基層兒童網上學習障礙多　調查指近半受訪者指家庭衝突增

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-04 12:24

新冠肺炎疫情下，本港基層兒童面臨不少挑戰。關注學童發展權利聯席今日（4日）發布《疫情下，兒童權利的實踐狀況調查報告》，調查顯示兒童網上學習缺乏基本電腦設備，有近四成需要使用手機進行網上上堂，超過半數認為網速難以應付。另外，八成兒童對疫情下的生活感到無奈，近一半表示疫情下家庭衝突增加。團體促政府重視，正視問題，指定全面支援基層學童的福利政策，解決多重弱勢的處境。

關注學童發展權利聯席今日（4日）發布《疫情下，兒童權利的實踐狀況調查報告》。(袁澍攝)

關注學童發展權利聯席在4月12日至21日之間進行網上調查，共收回519份問卷，受訪對象從幼稚園到大專，超過32.8%是小一至小三， 八成受訪者住在公屋、板間房或者劏房。

四成兒童仍使用手機網上學習 52%指網速不足

調查顯示，兒童缺乏基本的電腦設備，有接近四成（38.5%）的受訪者仍然使用手提電話上網學習，15.8%仍然需要使用數據卡、Wifi蛋或向朋友借用網絡，才能進行網上學習。52%的受訪者表示網速難以應付學習， 93.1%認為實體面授學習更好。

調查指，基層兒童網上學習會遇到不同的困難，近八成兒童認為網上學習難以吸收，近六成認為家中環境吵鬧難以集中精神，約一半認為遇到困難時無法找人支援。

防疫措施令八成兒童無奈

政府推出不同的防疫措施，包括限聚令、封鎖公園康樂設施等，加上學校停課等，大部份兒童都有負面情緒，超過八成兒童感到無奈，超過六成的兒童表示擔憂。另外有接近一半的兒童表示在疫情下，與家人的衝突增加，超過六成半兒童認同與朋友關係變得疏遠。超過六成兒童心情和情緒起伏交疫情之前大，超過七成受訪家庭表示擔心家庭出現經濟危機。

循道衛理觀塘社區服務處神愛關懷中心社工何汝英表示，疫情持續一年多，數碼鴻溝一直是基層兒童面臨的問題，至今未有很好解決是不理想.。(袁澍攝)

八成兒童認為欠渠道表達意見

聯席指，每一名兒童都有表達自己意見的權利，而疫情底下，更九成兒童覺得自己有權為自己的狀況表達意見，但事實上，超過八成的兒童不知道或認為沒有一個有效的渠道向政府表達意見。有超過七成兒童希望政府資助兒童購買平板、手提或桌上電腦，和增加上網津貼，超過六成希望政府提供改善家居環境的津貼。

循道衛理觀塘社區服務處神愛關懷中心社工何汝英表示，疫情持續一年多，數碼鴻溝一直是基層兒童面臨的問題，至今未有很好解決是不理想，這是香港的一個現實狀況，會影響兒童學習效能。

香港專上學院客座講師龔偉森表示，調查顯示大部份兒童對現狀不滿，不少基層兒童都感覺好無助，質疑政府在疫情當中的角色。(袁澍攝)

香港專上學院客座講師龔偉森表示，調查顯示大部份兒童對現狀不滿，不少基層兒童都感覺好無助，質疑政府在疫情當中的角色，認為政府應該建立有效的渠道令兒童向政府表達意見。

聯席建議政府要建立一系列的兒童發展需要指標，作為所有政策制定的依據和基礎，如「超過95%學童有合適的學習裝置」等。另外政府應該正視兒童出現的負面情緒，較低孤立感，同時應該制定一套全面支援基層學童的福利政策，解決多重弱勢的處境。