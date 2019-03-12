【SEN】讀寫障礙女兒一句話學2小時　盡力就夠了｜神老師&神媽咪

決定讓妹妹去上英文時，我抱着很大的希望，想着說不定她英文學習的障礙會小一些，我幫四年級的她報名了初級班，跟幼稚園大班和小一的孩子一起上。

剛開始還跟得上，慢慢的很多都聽不懂了，但是我一直想，語言就是要一直接觸，慢慢的就像說話一樣，說不定自然而然就多學會了幾個字、幾句話。

昨天早上忙完早餐和星期三演講的點心，坐下來陪她唸英文班的功課，要她跟着唸，她卻含糊帶過，我堅持要她唸好但是總會跳過幾個音，光是「dance with me」這樣一句話，一個字一個字唸可以，但是連在一起唸會變成「dan wi me...」用各種方法教她，教了2個小時，她終於可以完整唸出「dance with me」。

有時候最困難的，是要去決定她到底能不能學會？學不會就不要強求，讓她略過？還是堅持要她學會這一句？3頁的課文光是這三個字就練習了2個小時，剩下的，只能用點讀筆聽聽，讓她胡亂跟着唸過。到底是因為智力的限制？還是聽力的影響？還是過動無法完全接收訊息？

決定讓妹妹去上英文時，我抱着很大的希望，想着說不定她英文學習的障礙會小一些，我幫四年級的她報名了初級班，跟幼稚園大班和小一的孩子一起上。（Gettyimages／視覺中國）

教完她都快虛脫了，趁着出門去市場買菜，呼吸一下新鮮空氣。一踏進市場，熟識的攤販就問我妹妹怎麼沒有來？我告訴她妹妹在家裏聽英文，等着幫我洗米、按電子鍋下去煮飯。她說：「妳家妹妹好棒！我家國中（初中）的女兒，看到阿嬤洗米煮飯，會偷偷去打開，倒食油、醬油、米酒，什麼都倒進去，每次都被阿嬤罵，但是還是常常這樣！昨天把我整個辦公桌抽屜的東西全部都丟掉，裏面有好多裝了錢的紅包，她也丟進垃圾桶！真是讓我氣炸了！我事後想想她很可憐，一定是想幫忙，可是不知道該怎麼做，沒辦法分辨哪些東西是要留下來的。 真不知道該怎麼教她！」朋友家特殊的孩子雖然已經國中了，很多行為都停留在小小孩的階段，讓她頭痛不已。

回到家，妹妹迎上來，告訴我米已經洗好按下去煮了，她乖巧的把課文聽了3遍，還煮了飯呢！讓我眼眶泛紅，抱着她說：「謝謝妳！」心裏對早上因為她學不會唸而發脾氣，有滿滿的愧疚，教一句話用2個小時，真的耗盡我所有的耐性，但是我相信她盡力了。晚上睡覺，她又摟着我說：「I love you！」這孩子，讓我歡喜，讓我憂。

上天給每個人的功課不一樣，每個孩子給我的功課也不一樣。兩個聰明的哥哥主觀意識強烈，青春期的尖銳和叛逆讓我傷透腦筋，善良的妹妹總是學不會，常常讓我費盡心思和耐性。

人生充滿挑戰和挫敗，如果一句話要花兩個小時，那我們一天學一句，365天，就能學好多句子；如果沒辦法讓哥哥們專注在課業上，那就讓我當他們的朋友，讓哥哥們至少知道我愛他們，不要走偏去。

我們都努力，盡力就好。

【本文獲「神老師&神媽咪」授權轉載。】