初創公司推速學App助基層　陳校長：增加學生接觸生活化知識

疫情下停課多時，有初創公司推出速學應用程式，讓基層學生在家都可以學習免費課外知識。受惠人之一的「陳校長補習天地」創辦人陳葒表示，基層學生一直面對資源不足的問題，甚至因此抹殺他們多方面的才能，「每個學生都有唔同能力，但有錢會有多啲機會接觸同發掘潛能 。」他指應用程式的出現，為學生「彌補資源不足」，「（應用程式）結合社會同生活化知識，學生多咗機會接觸」，讓學生有機會多元化發展。



11歲的許同學是平台用家之一，不時會拍影片放上平台，每日更會觀賞至少五條影片。她提到影片啟發她無限的創意，更加希望日後可以用自己的概念創造機械人，「獨居婆婆好可憐，如果可以整機械人陪伴、開解佢哋就好。」



創辦人：所有影片亦會經智能及人手檢視內容

疫情下停課多時，學校需要改為網授課堂，初創公司 Future Now 推出速學應用程式，讓基層學生在家都可以學習免費課外知識。

Future Now創辦人楊志豪提到，應用程式由概念到初型，花近兩年時間研發。現代人生活節奏緊張，楊志豪希望，在資訊發達的年代，創作出迎合年青人「速食文化」的應用程式，讓他們用最短的時間學習新知識。除了作觀眾欣賞影片外，使用者亦可以在應用程式內上傳影片，他期望年青一代能夠做到知識共融，「比年輕人學多啲嘢。」他亦提到，「有啲片收費睇，拍片人可獲50%分成，等小朋友知道原來知識可以創造未來。」另外，所有影片亦會經智能及人手檢視內容，確保內容質素。

Future Now創辦人楊志豪提到，應用程式由概念到初型，花近兩年時間研發。（曾凱欣攝）

多年來為扶輪社成員之一的楊志豪提到，一次接觸基層學生的經驗，令他萌生開創應用程式的概念。他回想起透過導師計劃，曾經接觸一名熱愛彈琴的基層小朋友，但由於家庭經濟背景，無力負擔購買鋼琴的經費，於是只好用紙張繪畫琴鍵練習，最終更考獲八級鋼琴。他直言「基層小朋友資源可能少，但好有潛能」，但即使資源不足，亦「唔代表冇機會」。

陳校長免費補習天地創辦人陳葒，多年來從事基層教育工作，留意到基層學生一直面對資源不足的問題，甚至因此抹殺他們多方面的才能。（曾凱欣攝）

陳葒：彌補基層學生資源不足

「陳校長」陳葒多年來從事基層教育工作，留意到基層學生一直面對資源不足的問題，甚至因此抹殺他們多方面的才能，「每個學生都有唔同能力，但有錢會有多啲機會接觸同發掘潛能 。」雖然補習天地在疫情停課期間，為學生提供網上教學影片，但所有影片均為學術內容。 他表示，Future Now 應用程式的出現，為學生「彌補資源不足」，「（應用程式）結合社會同生活化知識，學生多咗機會接觸」，讓學生有機會多元化發展。

他又提到其他平台「睇咩都萬無邊際，質素上唔可以保證」，基層學生的家長知識水平偏低，未必懂得分資訊的對錯，新平台的出現更加方面基層學生學習新知識。被問到學習科技能否助基層學生向上流，他就認為，科技乃未來大勢所趨，最重要是培養創科及創意的精神，「培養學生思維同勇氣諗新嘢。」

基層學生：平台無廣告 更能集中學習

11歲的許同學不時會拍影片放上平台，每日觀賞至少五條影片。她提到，應用程式內的影片將「字典咁厚嘅知識濃縮成三分鐘」，加上應用程式內沒有廣告，讓她更能集中學習。應用程式啟發她基建和機械人有濃厚興趣。她提到，影片啟發她無限的創意，更加希望日後可以用自己的概念創造機械人，「獨居婆婆好可憐，如果可以整機械人陪伴、開解佢哋就好。」

許同學的媽媽亦不時陪同她看影片，媽媽認為應用程式為她們增加了母女親子時間，學新知識對女兒的成長亦很有幫助。

Future Now 速學應用程式將會為陳葒校長補習天地的學生，連續4個月提供1,000個免費「FN coins」，讓學生收看收費影片，預計有5,000至10,000基層學生受惠。