乒乓港隊蘇慧音、李皓晴、杜凱琹返港：銅牌是創好成績的開始

香港女子乒乓球隊在東京奧運挫德國，歷史性奪得銅牌，三位女將李皓晴、杜凱琹、蘇慧音周六（7日）返港。杜凱琹說，銅牌是創造好成績的開始；蘇慧音笑說她的IG inbox「爆得好勁」，多謝港人支持。

屢爆金句的教練李靜，寄語港人「珍惜眼前人」。



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運動員和教練抵達機場後，需要做新冠病毒測試，之後才能步出機場，到酒店隔離。到周日（8日）凌晨，教練李靜、運動員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，以及領隊、其他教練和工作人員先後步出抵港大廳，與在場的傳媒揮手大合照。

三名銅牌得主特意戴着獎牌接受訪問。李皓晴說：「好開心，終於返來，去了大半個月，平安返來，開心。酒店隔離，應該會立刻瞓低（落床）。」

杜凱琹：「隔離的時候，會抓緊時間休息，正常訓練。希望這只是一個開始，創造更多好成績的開始，世界錦標賽都希望創造好成績。下届奧運很多新力軍，三年後不一定是我們三人，要通過競爭。多謝香港市民，無論日本還是香港，很多人跟我們説加油，感到很溫暖。」

奧運銅牌得主蘇慧音、李皓晴、杜凱琹，以及乒乓女團團隊返港。（黃浩謙攝）

蘇慧音：IG inbox爆得好勁

蘇慧音說：「都過了幾日，接受成績，很開心拿到這塊牌，在奧運村影了些相片。這是三人共同努力的成績，很有價值。」

蘇慧音更說，自己比較多玩社交媒體，感受到市民的熱情：「IG inbox爆得很勁，不能逐一回復但每一個加油都體會到。」

港隊乒乓女團教練李靜，寄語港人「珍惜眼前人」。（黃浩謙攝）

李靜：珍惜眼前人

屢次爆貼地金句的教練李靜說：「三位球員發揮出色，拿到奧運銅牌，是歷史性突破，目前休息為主，讓他們身心思維平復，10月亞錦、11月世錦會視乎狀態人員調整。」

他又說：「珍惜眼前人，為球員辛苦和職業的態度感動。另外市民投入支持香港運動員，多謝他們。東奧完了我的舞台結束，不會再講很多，只會在球場表現自己的感覺和激情。」

香港女子乒乓球隊在東京奧運歷史性奪得銅牌。 左起：杜凱琹、李皓晴、蘇慧音。（美聯社）

李皓晴、杜凱琹、蘇慧音在8月5日的賽事中對戰德國隊，雖然先失一場雙打，但就在三場單打賽中表現出色，連贏三場，反勝德國隊，歷史性奪得銅牌，亦是本港今屆第四面獎牌。

【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：

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教練李靜相當激動。（楊宇翹攝）

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