三港人比較中、英、德疫下生活日常　嘆封城時猶如死城　港較正常

英國雜誌《經濟學人》分析新冠肺炎疫情下全球的「常態指數」，指香港人的生活已較疫情爆發之前更為「正常」，評分高於其他49個國家或地區，在全球排名榜首。

《香港01》訪問了三名曾在香港生活，疫情期間又曾於外地居住的港人，分享她們在內地、英國和德國的見聞，「比拼」何地生活較為正常。

她們都認為，內地、外國都曾經因疫情大爆發而「封城」，「死城咁嘅狀態」，在寒冬中即使想買雙雪鞋即時保暖，也是不可能的願望，只能在網上訂購；相對之下，香港在疫情最嚴重時也無「封城」，生活正常得多。她們又指，現時疫情稍緩，不同地方亦已逐漸復常，英國更已「大解放」，距離「正常」並不遙遠。



系列報道：《經濟學人》評香港「生活正常度」達疫情前水平 50地區中排第一

新冠肺炎｜學者認同港人部分生活復常 惟聚集、通關等禁令仍未撤

家庭主婦唐太（化名）表示，去年1月內地疫情爆發時，她與子女身處廣東省惠州市，雖然當時疫情不嚴重，但政府不准居民離開自己所居住的「小區」，她須遵守規例「足不出戶」4個月。去年6月她返港生活，期間本港爆發第三、四波疫情，她稱即使當時香港疫情嚴重，部分場所停業，但氣氛不會過於緊張，也可間中行山。

《經濟學人》「常態指數」的平均分及8個項目的最新評分。 （網站截圖）

今年2月唐太回內地過年，卻經歷了痛苦不堪的一段隔離期。她和子女被分配到一間裝有防盜網的酒店檢疫，自覺像坐牢一樣，「整個人都黑暗了，很壓抑，好想哭，情緒很波動。」

酒店亦不容許他們於網上買水、水果等物資，所提供的膳食定價亦不透明，「他們說多少錢就多少錢。」她帶同年幼子女檢疫，按當時的政策毋須在酒店檢疫14天，可回家隔離，但她卻受到不公平待遇，她鍥而不捨，每天追問有關部門，才得以在第11天被安排回家。

▼《經濟學人》「常態指數」全球排行榜▼



港人回內地感生活正常 不需戴口罩

不過，當時內地疫情已受控，檢疫後她可到多地遊玩，包括貴陽、廣西、海南，亦不需戴口罩並享受自駕遊，生活正常得像疫情未爆發前一樣。今年5月她再度返港，直到現時，她認為雖然內地偶爾會爆發地區性的疫情，但政府透過嚴厲的防疫政策，例如要求市民強制檢測、接種疫苗等，都能迅速控制到疫情，令市民生活回復正常。

今年2月，Koey到英國「工作假期」，遇上封城，直言倫敦是「死城咁嘅狀態」，圖為牛津街。 （受訪者提供）

本身在港從事傳媒行業的Koey在今年2月前往英國「工作假期」，當時正值英國封城，她直言倫敦是「死城咁嘅狀態」，只有超市可繼續營業，「街上面無咩人，最多只可以去公園，同埋去超市買餸。」幸她當時找到可以留在家中的自由工作（Freelance），賺取到生活費。

港人生活逐漸回復正常，街上行人亦如疫情前一樣多，只是口罩成為每個人必備的日用品。（資料圖片／廖雁雄攝）

▼疫情爆發一年多，港人曾經歷的「不正常」生活▼



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英國由今年4月起陸續解封，容許食肆戶外部分設堂食，直到7月19日「自由日」，政府撤銷所有與防疫相關的規定，酒吧、夜店重開，市民在多數場所不需再戴口罩，聚會不設人數限制，英國人都狂歡盡興，一切像回復到疫情未發生之前。

Koey認為，在疫情最嚴峻時，英國較香港「不正常」，但現時與香港已相差不大，而香港亦非完全正常，例如食肆仍劃分多個類別，設下不同限制，部分場所更需接種疫苗後才可進入。但她認同香港防疫政策較英國嚴謹，有效令香港確診和死亡數字保持在較低水平。

▼全球整體、香港、中國、英國、德國的「常態指數」比較▼



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今年4月，德國埃爾福特市面冷清。（受訪者提供）

而另一位港人劉小姐就在去年10月，由香港前往德國埃爾福特讀書，回想起未封城的德國，她不禁嘆道：「我當時唔知幸福咁快就完結！我只係去咗一次餐廳、飲咗一次咖啡、去咗一次博物館…德國喺11月就封城啦。」封城後的市面冷清，只有部分商店仍能營業，更數度宵禁，連德國人最重視的聖誕市集和派對亦不再舉辦。

德國封城 買雪鞋也要網上訂購

寒冬襲來，劉小姐卻無法買雙雪鞋保暖，只能在網上訂購，再自行取貨。她亦失去校園生活，課程全改為網課，無法認識來自不同國家的同學。

今年5月，部分店舖重開，德國人排隊做快速測試，若結果為陰性才可入店內購物。 （受訪者提供）

今年3月，雖然書店及花店重開，但她坦言「最難捱」的是食肆不設堂食，「喺香港嗰陣幾乎日日出街食飯，無得去餐廳7個月，係我人生紀錄！」幸6月起餐廳、市集、博物館陸續重開，學校亦安排了戶外上課，她的生活逐漸復常。不過，德國各個地方政府解封步伐不一，視乎當地感染數字等因素而定。

今年7月底，德國埃爾福特舉辦花展，有遊客到訪。 （受訪者提供）

劉小姐認為，香港人自己的防疫意識比起政府政策更為嚴謹，德國人則重視個人自由多於防疫，心態不同。她又指，疫情後或有人摒棄以往做法，不再追求「正常」，「可能有公司而家好重視健康，覺得員工在家工作都OK，係咪一定要所有人都返公司先叫正常？」她認為，《經濟學人》所指的生活正常度只屬一項指標，但未必是人人都應追求的目標。