《經濟學人》評香港「生活正常度」達疫情前水平　50地區中排第一

新冠肺炎疫情於2019年12月底率先在中國武漢市爆發，隨後肆虐全球，至今歷時逾一年半，累計逾二億人感染，四百多萬人不幸病歿。這場世紀疫症打亂了人類的生活方式，並重創經濟活動，不少人心中都抱有一個疑問：世界何時才能恢復正常生活？

英國雜誌《經濟學人》自創了一項「常態指數」，以八個項目去計算人類生活的正常度，並設定100分為疫情前的水平，結果發現全球現時平均分是69，生活正逐漸復常。當中香港更被評為101.3分，意味著目前香港人的生活正常度已經超越了疫情爆發之前的水平，在50個國家或地區當中榮獲第一名。



系列報道：新冠肺炎｜學者認同港人部分生活復常 惟聚集、通關等禁令仍未撤

三港人比較中、英、德疫下生活日常 嘆封城時猶如死城 港較正常

《經濟學人》「常態指數」的平均分及8個項目的最新評分。 （網站截圖）

《經濟學人》設計了一項「常態指數」，持續追蹤疫情如何影響人類的行為，並每周更新一次。指數由八個指標組成，分別是公共交通、交通擠塞程度、航班數目、市民外出時間、電影票房收益、體育活動出席率、商店人流、辦公室使用程度。《經濟學人》稱，指數覆蓋世界50個大型經濟體，即反映到全球四分之三人口的情況。

港人生活逐漸回復正常，街上行人亦如疫情前一樣多，只是口罩成為每個人必備的日用品。（資料圖片／廖雁雄攝）

「常態指數」將疫情前的水平設定為100分以便比較，去年3、4月時指數暴跌至只有35分，是疫情爆發一年多以來最低，原因在於當時很多國家都實施嚴厲的限制措施。指數其後逐步上升，今年7月底時平均分是69，反映世界各國正在復甦的道路上邁步向前。

▼《經濟學人》「常態指數」趨勢圖 ：全球整體情況▼



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零售業復原最快已接近疫前水平

在各項指標之中，復原得最好的是「零售」方面，《經濟學人》指出，雖然速遞成為疫情的重要特徵，但實體店仍有存在的必要，而零售業由去年中開始便強勢反彈，最新評分達到97分。其次是「外出時間」，去年4月市民的外出時間減少20%，但很快便重回升軌，目前有96分，十分接近疫情前的水平。

▼《經濟學人》「常態指數」趨勢圖：香港情況 ▼



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《經濟學人》表示，公共交通在疫情爆發初期便迅即回升，惟航班數目就受到政府限制而仍處於低水平。疫情下不少人改為使用網上會議工作，減少留在公司的時間，影響到辦公室的使用率。而電影院、體育場地關閉，相關的活動一度完全停頓，現時雖然正緩慢地回復，但《經濟學人》直言電影業可能永不能「完全復原」。而與「正常」相距最遠的便是「體育活動」，最新得分亦只有19分。

▼《經濟學人》「常態指數」全球排行榜▼



香港排名第一 馬來西亞疫情嚴峻包尾

根據7月底一期的數據，香港在全球50個國家或地區之中排名榜首，評分達101.3分，是唯一一個「破百」的地區，意味香港市民的生活狀況比起疫情爆發前更為「正常」。《經濟學人》解釋，由於香港推行了有效的防疫政策，死亡率相對較低，故獲得高分。而奪得「榜眼」、「探花」的分別是羅馬尼亞、尼日利亞；中國取得79.8分，排在第十位；馬來西亞則因近來疫情嚴重，暫時「包尾」。

《經濟學人》表示，中國目前排列於中遊位置，但今年農曆新年時，內地一度重返疫情前的水平，是因當時大批市民入場睇戲，電影院票房破紀錄。

▼疫情爆發一年多，港人曾經歷的「不正常」生活▼



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細看本港各項指標，發現在道路擠塞方面，香港於今年年初便已突破疫情前水平，其後一直高企，甚至達到疫情前的1.5倍。而體育活動方面，在去年3月至去年11月期間，一直只有零分，但其後急速上升，今年6月更達到疫情前的2倍水平。