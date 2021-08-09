東京殘奧月底接力開幕　「五朝元老」余翠怡再出戰冀港人熱情延續

緊接奧運熱潮，東京殘奧亦將於8月24日開幕，香港24名傷健運動員將出戰8個項目。一眾港隊代表準備就緒即將出發，其中輪椅劍擊運動員余翠怡認為，本屆奧運港隊取得好成績，自己同感鼓舞，望港人關注運動的熱情延續，繼續支持殘奧。硬地滾球運動員何宛淇亦分享，因疫情緣故，久久未有比賽，心情興奮同時，提醒自己以平常心，盡全力打好每一球。



輪椅劍擊運動員余翠怡認為，本屆奧運港隊取得好成績，自己同感鼓舞。（羅君豪攝）

受疫情影響，今屆殘奧同樣延期一年才舉行，余翠怡反感「慶幸」，認為是一個沉澱機會，反思成為殘奧運動員意義，找回到原動力。對於香港花劍代表張家朗勇奪男子花劍金牌，余翠怡指十分鼓舞，惟不會構成壓力，笑指「有時打比賽都有啲迷信，張家朗可以在同一場地攞到金牌，我相信輪椅劍擊隊，在同一場地都可能有啲運氣，攞到好成績」。

即將出發，硬地滾球運動員何宛淇直言心情興奮，會盡力打好每一球。（羅君豪攝）

何宛淇則分享，突然延期一年，最初心理上難免有影響，在家中又無法打球，只可以看比賽片段，對自身有更多反思。她形容，以往在賽事中較進取，有時變相過於急進，現時學會「剛柔並重」。出發在即，她直言心情興奮，但亦提醒自己情緒不要太波動，以平常心打好每一球，發揮平時的水準。

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余翠怡透露，今年東京殘奧很特別，殘奧運動員在FILA首度贊助下，會首次與奧運港隊穿著劃一制服款式，「一個好大鼓舞，無論係代表香港去奧運定殘奧，我哋都係香港運動員，代表香港去一個咁高水平嘅比賽。」何宛淇亦指，對制服劃一感到開心，「真係做到共融氣氛。」



參加過四屆殘奧會，先後奪得7面金牌的余翠怡，被問到今屆後會否退役，余翠怡直言沒刻意細想，認為每次出戰都獲得體會，「第5屆出戰同第1屆無分別。」她稱目前專注於「最後準備」。她說，見到港人今年相當支持奧運賽事，希望市民對運動的熱情一直延續，繼續支持出戰殘奧的運動員。