李慧詩奪銅｜考慮今年內退役惹關注　單車隊領隊：佢未有決定

東京奧運昨日（8日）閉幕，「牛下女車神」李慧詩在最後一日比賽勇奪銅牌，令港隊以1金2銀3銅，取得歷屆最佳成績。3年之後巴黎奧運，李慧詩會否續為港隊披甲，備受關注，香港單車隊領隊陳國基今早（9日）於港台節目讚揚李慧詩憑信念取得東奧銅牌，又指李慧詩現時狀態非常好，能力與經驗達世界級，相信她未決定會否退役，「佢未決定係咪今年退役，或者會唔會踩埋巴黎奧運。」



接班人方面，陳國基指李海恩具潛質，若加強訓練及累積經驗，若干時間後將成李慧詩其中一位接班人。



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陳國基：攞到銅牌非常滿意

陳國基為李慧詩取得銅牌感到安慰，指李慧詩於比賽初期的表現並不突出，多次需要復活賽晉級。他認為，由於李慧詩曾多次於國際性賽事取得佳績，被不少對手視為勁敵，讚揚李慧詩最後憑著信念，堅持到最後取得一面銅牌。

問到李慧詩於凱林賽失利，是否對之後的賽事帶來壓力。陳國基則認為，所有參與奧運的運動員同樣面對龐大壓力，並非僅得李慧詩獨有。但他認同凱林賽失利確實令李慧詩帶來一點壓力，「佢咁高壓力都可以迎戰到最後，攞到銅牌非常滿意。」

【李慧詩爭先賽銅牌戰】（按圖放大）



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至於李慧詩落敗給烏克蘭選手，反而於銅牌戰中對陣大熱的德國選手勝出。陳國基指，今屆東京奧運受疫情影響延後一年舉辦，帶來的影響為世界性，令選手沒機會碰頭得知大家的實力。因此本屆奧運觀察到不少新面孔的表現突出，反而過往成績較理想的選手卻未能獲獎。「隔左年幾好多嘢都變咗，落咗場先知道大家實力。」

是否參與巴黎奧運視乎李慧詩意願

李慧詩奪銅後受訪，表示在2017年時已打算退役，後來因不同原因還是希望為香港爭獎牌，到今年她打算嘗試放下運動。就外界最關心的李慧詩去向問題，陳國基表示「我諗佢未決定係咪今年退役，或者會唔會踩巴黎奧運。」但他強調，李慧詩現時的狀態非常好，能力與經驗達到世界級，並邊讀書進修邊兼顧運動事業，表示尊重她的意願。

正培訓下一代接班 李海恩具潛質

「以前有黃金寶，之後一直搵唔到好嘅運動員，培訓緊下一代接班。」陳國基估計，李海恩為李慧詩的接班人，雖然現時實力仍未達到李慧詩的水平，但他從訓練中觀察到潛質，認為若加強訓練及累積經驗，若干時間後將成為其中一個接班人。他亦指，單車項目分為短、長距離，需發展多方面的項目，如長距離的全能賽。他認為比賽存在許多變數，只要基本功扎實，「到時衝獎牌係有希望。」