香港凱莉山學校副校長等十名前員工入稟追欠薪　校方未有代表出席

香港凱莉山學校早前傳出財困及拖欠員工薪金，今日再多十名職員，當中包括副校長Rothwell Nicholas Stephen，入稟勞資審裁處追討欠薪。校方代表並未有出席聆訊，審裁官要求校方於10月5日前呈交文件，將案件押後至12月再訊。



今日再多十名職員入稟勞資審裁處，追討香港凱莉山學校欠薪。（曾凱欣攝）

十名凱莉山前教職員今日（10日）入稟，向學校的外判營運公司Mount Kelly International Limited（MKIL）追討。當中包括副校長Rothwell Nicholas Stephen、小學部教師Nissim Amelia Dannielle、Jackson Sophie Elizabeth，及部分校工。

除了拖欠薪金，有教師在庭上透露，校方未有為員工強積金作供款。但由於校方代表並未有出席聆訊，審裁官指，校方日前辯稱需要時間查閱出勤紀錄等資料，要求於10月5日前呈交文件，包括提交答辯書及證人供詞，案件將押後至12月1日再訊。

香港凱莉山學校（Mount Kelly School Hong Kong）多次被傳出有財政問題，校方於日前承認面臨財困，但強調學校開始重組架構，並於8月24日開始新學年。