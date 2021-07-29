香港凱莉山學校營運公司涉拖糧57萬　被判罰款6.8萬元

勞工處今日（29日）公布，「Mount Kelly International Limited」因違反《僱傭條例》、拖欠七名僱員約57萬元工資而被控，該公司今日在觀塘裁判法院承認控罪，被判罰款合共6.8萬元。資料顯示，「Mount Kelly International Limited」是香港凱莉山學校的獨立外判營運公司，
勞工處指「Mount Kelly International Limited」沒有按照《僱傭條例》的規定，在工資期屆滿後七天內向七名僱員支付工資，涉及款額約57萬元。法院除判罰該公司合共6.8萬元外，亦命令該公司向相關僱員清付截至今日尚欠的工資餘款，合共約6.7萬元。
勞工處發言人表示，有關裁決向所有僱主發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》的規定，在法定期限內向僱員發放工資；並強調該處不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的法定權益。
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