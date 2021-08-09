繼續撐港隊！24港將月底出戰東京殘奧延續傳奇　衝金熱門為你數

香港代表隊在東京奧運「大豐收」，奪得一金、兩銀、三銅歷史性佳績。隨著奧運閉幕，東京殘奧將緊接於本月24日至9月5日進行。今屆殘奧，香港共派出24名運動員出戰八大運動項目。

港隊在本屆殘奧有不少衝獎牌項目，包括兩名多次奪金、並第五度代表香港出戰殘奧的輪椅劍擊代表余翠怡及硬地滾球代表梁育榮。至於上屆首征殘奧已殺入八強的硬地滾球女將何宛淇，亦將是港隊獎牌希望。

輪椅羽毛球是本屆殘奧新增項目，港隊由陳浩源及朱文佳代表出戰。其中陳浩源曾贏過60面獎牌，以世界排名第二晉身殘奧，出戰WH2級單打比賽，絕對有力「衝金」。



本屆殘奧香港代表團共有24名運動員，當中一半人是首次出戰殘奧。（香港01製圖）

港隊歷來在殘奧表現不俗，上屆2016巴西里約熱內盧殘奧，勇奪兩金兩銀兩銅，而自1972年起參與12屆殘奧，累計奪得126面獎牌，包括40金、37銀、49銅。

據香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會資料，本屆殘奧香港代表團有24名運動員，他們分別出戰八個運動項目，包括射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及新增設的羽毛球項目，當中一半運動員皆為首次出戰殘奧。

東京殘奧月底接力開幕 「五朝元老」余翠怡再出戰冀港人熱情延續

輪椅劍擊余翠怡 歷屆殘奧奪七金

本屆出戰名單有不少獎牌大熱，包括已有四屆殘奧會經驗，先後奪得七面金牌的輪椅劍擊運動員余翠怡。余翠怡兒時因患上骨癌，須切除左腳小腿，她在2004年首次代表香港出席雅典殘奧，已為香港奪得四面金牌。

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硬地滾球梁育榮、何宛淇同屬獎牌希望

至於硬地滾球的梁育榮，亦有四屆殘奧經驗，患有先天性多發性關節彎曲的他，在特殊學校開始接觸硬地滾球，自2002年起接受正式訓練，2004年參加雅典殘奧已奪得BC4個人賽及雙人賽金牌，至今累積三金一銀佳績。

而硬地滾球女將何宛淇，是脊髓肌肉萎縮症患者，上屆殘奧首次出戰已成功入八強，並在2019香港傑出運動員選舉獲最具潛質運動員。她近日接奴訪問，形容疫下訓練受阻，但有更多時間留家反省不足，調整出賽策略及心理。

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新增羽毛球項目 「輪羽一哥」陳浩源擁60面獎牌

殘疾人羽毛球是本屆殘奧的新增項目。香港派出陳浩源出戰男子WH2級單打、朱文佳則出戰男子SH6級單打。陳浩源23歲時遇上交通意外，切去左腳，十多年過去，他不但未有氣餒，11年來累計奪得逾60面獎牌，有香港「輪羽一哥」之稱，以世界排名第二的身份進軍殘奧，有望為香港「衝金」。

而朱文佳在2018年亞殘運奪男單金牌後，在國際賽屢創佳績，同被視為本屆殘奧的獎牌希望。