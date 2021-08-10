教協解散｜將遣散200名員工　超市、賣電器停止　向會員退回會費

繼教育局日前公布終止與教協的工作關係後，教育專業人員協會今日（10日）宣布解散協會。會長馮偉華表示，未來會按會章及相關法例，處理解散安排，包括遣散共200位教協員工。



另外，教協亦會變賣會方擁有的物業，支付各項遣散費及還款所需費用。馮偉華強調，教協現時財政穩健，在未來的日子將陸續暫停教協課程、保險、超市和賣電器等購物服務、醫務中心等服務。



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教協今日（10日）宣布解散。（盧翊銘攝）

教協公布，將按會章及相關法例處理解散安排，包括盡快召開特別會員代表大會，遣散共200位教協員工。

會方財政穩健 將變賣物業支付員工遣散費

會長馮偉華表示，會方擁有物業，而且財政穩健，有足夠能力承擔各項遣散費及還款所需費用，教協會盡快處理有關程序，整個過程會有核數師負責。教協日前指，協會每年處理的會員查詢和投訴超過3,000宗，未來將不會接受新個案，現有的個案會妥善處理，該會亦會停止參與公共政策評論。

會長馮偉華表示，會方擁有物業，而且財政穩健，有足夠能力承擔各項遣散費及還款所需費用，教協會盡快處理有關程序。（盧翊銘攝）

已投保保單仍然有效

教協現時擁有95,000名會員，馮偉華指，將會即時停止處理新入會及續會申請，並為已繳交續會費用的會員安排退款。至於正在進行的活動或課程，亦會安排盡快完成，所有未開始的課程及活動則會停辦並安排退款。在保險服務方面，「教協會員服務有限公司」會停止代理新投保，已投保的保單仍然有效，會員可直接向向保險公司查詢或索償。

停止運作後銷毀會員資料

位於旺角、銅鑼灣及荃灣的教協會所購物服務將會暫時繼續運作，直至清售存貨及處理好與商戶的合約規定，但電器訂購則不會再接受新訂單，已付款的訂單會盡快跟進。教協醫務中心會在盡快的時間停止運作，馮偉華指，具體停運日期有待與各合作伙伴協商，預計不會遲於今年年底。他又強調，教協會確保將會員資料保密，並在該會完全停止運作時將會員資料全部銷毀。