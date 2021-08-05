教協被轟「勾外力亂港」　退國際組織　設中史文化組推國情活動

香港教育專業人員協會（教協）上月底，遭內地兩大官媒新華社及《人民日報》狠批運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」，形容為必需剷除的「毒瘤」，教育局同日宣布終止與教協工作關係。

《大公報》今日（5日）刊登文章，再點名炮轟教協。涉事報道以「教協勾外力亂港罪證曝光」為題，指國際教育組織（Education International）代表，2019年10月曾到訪教協。報道刊出有關照片，標題又引述大律師意見指「可根據社團條例取締」。教協今午回應表示，昨日（4日）已去信退出相關組織，並再重申聚焦教育專業和權益工作。

教協亦宣布「今後將聚焦教育專業和權益的工作」，公布成立中國歷史文化工作組，籌備活動推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，培養學生家國情懷。



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教協表示，為落實早前「聚焦教育專業和權益工作」決議，將成立中國歷史文化工作組，邀請教協前會長、監事張文光，以及資深中國歷史科教師、監事陳漢森出任顧問；資深中國歷史科教師兼理事陳仁啟，將出任工作組召集人；歷史科教師張往，出任副召集人。

教協指出，未來中史文化工作組將籌備不同活動，推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，以培養學生的家國情懷。

《大公報》點名批「﻿勾外力亂港」 教協：退出國際教育組織

大公報今日（5日）以大篇幅報道，點名追擊教協，形容2019年10月國際教育組織（Education International）到訪教協，是教協「﻿勾外力亂港」的「證明」。教協表示，昨日（4日）已退出國際教育組織，重申未來工作重點，將根據理事會本月3日公佈的決議行事，即「今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的福利服務。」