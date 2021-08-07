教局與教協割席　楊潤雄：若教協曾違國安法　相信相關部門會調查

撰文：曾凱欣
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教育局上周六（7月31日）宣布終止與教協工作關係，教育局局長楊潤雄今日（7日）在商台節目時表示，過去一直有評估教協的言行，留意到在社會動亂期間，教協未能發揮作為專業教育團體的角色，帶領老師讓學生學識守法，甚至鼓勵教師罷課，將政治帶入校園。
他又在港台節目中提到，相關決定是考慮到社會上不同人士的聲音，至於新華社及《人民日報》的相關評論文章，他就認為是反映社會不少人都留意到問題，「忍不住」出聲。他表示，如教協過往行為涉違反《國安法》，相信有關部門會調查及跟進，惟政府要取締任何組織，都要有充分理據、依法辦事。

港大校委會早前決定，禁止所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生進入校園。楊潤雄表示，評議會通過的議案是「完全錯誤」，相信校方相關決定是基於風險評估，做法合理，又認為做法並非懲罰學生，故無違反無罪假定。

教育局上周六（7月31日）宣布終止與教協工作關係，不再視該會為專業教育團體。

教育局局長楊潤雄今日（7日）在商台節目時表示，明白有不少教師為教協會員，日前教育局已去信全港教師，就事件交代及解釋。他強調，一直尊重教師意見，未來會就不同渠道繼續收集意見，教師亦可直接與教育局聯絡，直指「唔信一個組織嘅問題，（教育局）會同前線老師接觸少咗。」

官媒批教協「毒瘤」　楊潤雄指反映不少人都留意到問題

被問到是否因內地官媒點名批評教協為「毒瘤」，當局隨即出手終止工作關係。楊潤雄指，過去一、兩年，一直有評估教協言行，留意到在社會動亂期間，教協未能發揮作為專業教育團體角色，帶領老師讓學生學識守法；甚至鼓勵教師罷課，將政治帶入校園，令同學受影響。

他續指，相關決定是考慮到社會不同人士的聲音，至於新華社及《人民日報》的相關評論文章，他就認為是反映社會不少人都留意到問題，「忍不住」出聲。

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政府取締任何織都需充分理據

至於教協有否違反《港區國安法》，楊潤雄於港台另一節目中指出，相信有關部門會作跟進調查，又重申任何團體及組織，都不應該觸碰《國安法》的紅線；惟政府要取締任何一個組織，都需要有充分的理據及依法辦事。

教協推中史文化工作組　楊潤雄：會繼續審視其表現

教協周四（5日）宣布，「今後將聚焦教育專業和權益的工作」，並成立中國歷史文化工作組，推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，培養學生家國情懷。楊潤雄直指，教協有此決定，或反映教協都認為，過往的工作偏離專業教育團體，「否則都唔會做調整」。他又表示，「唔可能講咗等於做咗」，會繼續審視其表現，再決定是否調整與教協工作關係。

另外，有聲音指教協用優惠「誘惑」教師。楊潤雄稱，不相信教師會因為少許利益參與違法行為，但不排除有關福利會吸引部份教師到教協會址，接觸到偏頗訊息導致潛移默化。

▼7月16日　警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼

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港大禁評議會學生入校園　楊︰非懲處　未違無罪假定

港大校委會早前決定，禁止所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生進入校園。楊潤雄表示，評議會通過的議案是「完全錯誤，對其他學生同社會發放錯誤信息、美化暴力」，是不能夠接受的行為。他指，港大校方相關決定是基於風險評估，做法合理亦會尊重其決定，又認為做法並非懲罰學生，故無違無罪假定，他又相信大學正接見個別學生，會再深入研究是否對學生作出懲處。

楊說，教育最重要是教好年輕人，過程中包括勸喻及懲處，學生不可能「因為細個唔守法」，強調「任何人做錯嘢都要承擔法律風險」。

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