消費券｜8.14截止登記　遞交書面表格市民　最遲當日上午需交表

消費券計劃將於本周六（14日）截止登記，政府發言人今日（10日）呼籲未登記的合資格市民把握時間登記。政府發言人特別提醒選擇遞交書面表格的市民，由於銀行及郵局周六下午休息，市民須於當天上午或以前把表格投入收集箱。另外，進行電子登記時選擇上載身份證副本作身分認證的市民，須在下周一（16日）或之前在消費券計劃網站上載副本以完成登記。



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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政府發言人特別提醒選擇遞交書面表格的市民，在遞交表格前須確定已填妥各項所需資料，包括可收取短訊的本地流動電話號碼，及就「在港居住」要求作出的聲明，然後連同香港身份證複本釘好並對摺，於辦公時間投入在各區郵政局及指定銀行分行合共約560個地點所設立的表格收集箱。如果登記人提交的資料或文件不齊全，有關登記會無法獲進一步處理。此外，由於計劃的登記截止日期是星期六，銀行及郵局在當日下午休息，計劃遞交書面表格的合資格市民須於8月14日上午或以前把表格投入收集箱。

另外，進行電子登記時選擇上載身份證複本作身分認證的市民，須在8月16日或之前在消費券計劃網站上載身份證複本以完成登記，否則已遞交的電子登記會被視為未完成而不會獲處理。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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遞交書面表格或於7月18日或之後完成電子登記的市民，經核實資格後會於9月1日獲發放第一期消費券。每名合資格人士只可就計劃登記一次，重複登記將不獲受理。每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改。

完成電子登記的市民一般會在約一星期後收到登記結果的短訊通知，而遞交書面表格的市民則一般會在約兩星期後收到相關短訊通知。如市民未有在相關時間內收到登記結果的短訊通知，可透過熱線18 5000的語音系統查詢其登記情況。

政府發言人再次提醒市民，登記和使用消費券時應小心保護個人資料。如需要協助，應只找可信賴的人幫忙。政府及其委聘的承辦商只會透過特定電話號碼向登記人發出與消費券計劃相關的短訊通知及與登記人聯絡，更不會要求登記人透過電話提供個人資料，有關特定電話號碼載於消費券計劃網站。市民要提防釣魚電郵及網上和電話騙局，若收到附有網站連結的可疑短訊，切勿點擊連結。市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽計劃網站或致電熱線18 5000查詢。