消費券｜調查：消費者信心指數大幅回升　悲觀情緒改善

民建聯6月下旬進行的「消費者信心指數」問卷調查，電話訪問1158人，結果顯示，在疫情回穩及派發消費券消息帶動下，「綜合消費者指數」、「目前狀況指數」及「消費者預期指數」均有所回升，但仍未達正面水平。



▼市民領取消費券情況▼



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民建聯於6月17日至30日以電訪方式進行了「消費者信心指數」調查，共訪問了1158名18歲以上市民，以了解消費者信心的變化情況。

三個指數同向上 唯仍未達正常水平

調查以「綜合消費者指數」、「目前狀況指數」及「消費者預期指數」三個指數為主。「綜合消費者指數」由20年底的61.8升至82.2；「消費者預期指數」亦由61.3大幅升至93.0，反映消費者對前景預期情緒大幅轉好；「目前狀況指數」由62.5微升至66.0。唯三項指數均未達過於100的正常水平。

港隊東京奧運取徍績 帶動消費氣氛

民建聯認為，調查結果反映市民在疫情相對受控，零售飲食業大致恢復下，悲觀情緒有明顯改善，對未來前景亦傾向正面。加上近日港隊於奧運取得佳績及市民收到首筆消費券款項，過去兩個周日的消費氣氛明顯暢旺，預計市道將持續理想。

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立法會議員陳克勤表示，經濟要全面恢復，必須於防控疫情上做好，並恢復「通關」，建議政府做好疫苗注射工作；梁志祥亦期望政府可為旅遊、跨境客運等「重災區」從業員提供進一步就業支援，包括推出新一批一年期臨時就業職位時，須加強支援相關從業員；周浩鼎則認為應大力推動創科發展及工業4.0，並吸引更多外地人才落戶香港，以為長遠經濟發展作出貢獻。