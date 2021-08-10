東京奧運｜港隊代表獲贈特別版八達通　獨一無二　附3000元儲值額

港隊代表在東京奧運取得1金2銀3銅歷史性佳續，各界紛紛送上鼓勵與祝賀。八達通公司今日（10日）表示，將向每位香港代表隊隊員送上一張記錄了他們參與賽事一刻的八達通卡，得獎運動員和港隊代表隊的兩款特別版八達通卡，均内附3000元儲值額。



八達通表示，感謝運動員的付出和堅持，認為香港代表隊在各方面都表現出拼搏精神和過人的意志力，就此向每位香港代表隊員，送上一張記錄了他們參與賽事一刻的八達通卡，紀低珍貴時刻。

從圖片所見，兩項女子自由泳銀牌得主何詩蓓、空手道女子個人形（套拳）銅牌女將劉慕裳及女乒團體銅牌組合的英姿，印在八達通卡上，別具意義。

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八達通指，得獎運動員和港隊代表隊的特別版八達通卡内附3000元儲值額。從八達通提供的相片可見，得獎運動員及團隊都有屬於自己款式的八達通卡；另有一款八達通卡是集齊多名港隊運動員。今個系列的八達通由香港畫家Paul Lung設計，他擅長以鉛芯筆繪畫素描，亦會用平板電腦繪畫。

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除了八達通卡，港隊運動員亦因卓越成績獲得獎金及獎勵，例如恒基透過「恒基精英運動員嘉許計劃」，為今屆取得理想成績的運動員，先後贈送出14份獎金，合共涉額1,937.5萬元。另外早前港鐵表示，會向所有在奧運會奪得獎牌的香港運動員，送贈終身任搭的港鐵車票；九巴亦向所有出戰奧運的香港代表隊成員，送贈一年免費乘搭九巴。