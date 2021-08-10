東京奧運｜港大向征奧生頒10萬獎學金　明年推頂尖運動員入學計劃

港隊代表在東京奧運取得歷史性佳績，香港大學今（10日）表示，香港奧運代表隊在東奧賽場拼搏奮戰，譜寫歷史，振奮人心，港大教研發展基金將向港隊劍擊代表蔡俊彥等3名出征奧運港大學生，各頒贈十萬元獎學金，支持他們學業及體育事業雙軌發展。港大更將自2022/23學年起推出「頂尖運動員入學計劃」，以體育成就作首要入學遴選條件。



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陳晞文、蔡俊彥、Oscar Coggins各獲頒10萬元獎學金

港大表示，為勉勵出戰奧運同學，港大教研發展基金將向就讀文學院的滑浪風帆運動員陳晞文、就讀經管學院的劍擊代表蔡俊彥，以及就讀工程學院的三項鐵人代表Oscar Coggins各頒贈10萬元獎學金，支持他們在學業及體育事業雙軌發展。

下學年推頂尖運動員入學計劃 體育成就作首要遴選條件

另外，從下學年（2022/23）起，港大將推出「頂尖運動員入學計劃」靈活收生，以體育成就作首要入學遴選條件，歡迎更多出類拔萃的運動員加入港大家庭。學生可以選讀文學院，理學院，社會科學學院或經管學院的學士學位課程，詳情稍後公佈。

今年港大將提供總額50萬元的獎學金，獎勵循「精英運動員推薦計劃」入讀而又有傑出表現的2021/22應屆新生。港大將繼續提供全面支援，包括住宿獎學金、彈性修讀安排、國際交流、學業輔導、訓練及比賽資助等，讓精英運動員投入全職訓練之外，也能在學術領域馳騁。

港大表示，香港奧運代表隊在東京賽場上拼搏奮戰，譜寫歷史，振奮人心。（資料圖片）

港大稱，體育精神的堅毅、誠信、公平、專注、突破、追求卓越，同樣是求知求真的核心價值。精英運動員在國際舞台上發光發熱，香港大學也矢志為年輕人創造無限可能，讓他們翺翔於更廣闊天地。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示，港大全面支持運動員，讓他們更無牽掛地全力提升運動表現和追尋知識，超越自我，為長遠的個人發展打下更堅實及廣闊的基礎。