東京奧運｜學者指運動精英制不公　鄭泳舜斥政府翻新體育設施緩慢

東京奧運於本周日（8日）正式閉幕，本港最後一面獎牌由「牛下女車神」李慧詩奪得，港隊最終以1金2銀3銅的歷屆最佳成績告別東京。理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸出席港台節目表示，全世界均投放資源支持體育發展，因此需繼續投放資源維持競爭力。他亦批評，體育項目需取得成績才獲得資源，認為做成不公平情況，「要有成績先成為精英運動，但冇資源又點有成績？」

民建聯立法會議員鄭泳舜今日（10日）於同一節目向政府提出3項建議，包括專業化、運動員退役安排、硬件。他指，觀察到體育學院訓練場地擠迫，部分運動員薪酬較低，以及本港體育場地不足，認為有改善空間。



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民建聯立法會議員鄭泳舜表示，運動員取得佳績並非一朝一夕，而是長期訓練努力的成果，認為體育政策的制定需長遠規劃。他提出3項建議，包括體育專業化，即運動管理、運動科學及醫學，指比賽並非運動員的競爭，背後的團隊相當重要，涉及營養師、物理治療師、心理輔導員。而部分運動員因未能每次比賽取得成績，薪酬較低，認為有改善空間。至於硬件方面，他觀察到體育學院訓練場地擠迫，「係咪要搵分校去做呢？」

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本港體育場館翻新進度緩慢

鄭亦指，最近有訪問的數據顯示，八成港人表示每周均會運動一次。他認為全民運動有助推動體育發展，建議可舉辦更多全民運動會。不過他指，本港體育場地不足，現時的場地不少已興建逾20年以上，樓高僅得2至3層。雖然政府早前推出「體育及康樂設施五年計劃」，但他批評翻新進度緩慢，「係咪搵多啲地方喺體育設施？」

鄭亦建議政府可考慮購入明年亞運會的播映權，或要求電視台播放全運會，甚至可於港台增設頻道，向市民講解不同的運動，以增強本港的體育氛圍。

李峻嶸︰需繼續投放資源維持競爭力

理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸出席同一個節目表示，政府投放資源與奧運會的佳績有絕對的關係，指全世界均投放資源支持體育發展，因此需繼續投放資源維持競爭力，「資源係好成績嘅必要條件。」

李指，現時體育學院有約500名全職運動員，年資較淺的運動員薪酬不足1萬元，令經濟條件較差的運動員卻步。他亦批評，體育項目需取得成績才獲得資源，認為做成不公平的情況，例如球類隊制運動，由於在世界各地職業化程度較高，於精英制度下成為不利的項目。「講咗10幾20年嘅問題，要有成績先成為精英運動。但冇資源又點有成績，如果區內好多強力對手，攞到好成績難啲，咁係咪玩呢啲運動蝕底咗呢？」

至於運動員退役安排方面，李峻嶸指，香港並非計畫經濟，政府或體育學院不能為他們安排職位。但他建議，商界亦可投入資源，如與體育學院合作提供在職培訓，政府亦可提供稅務減免等資助。

【李慧詩爭先賽銅牌戰】（按圖放大）

