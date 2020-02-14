【屯馬線】鐵路迷帶香檳慶祝搭首班車　全程攝錄行車過程

鐵路迷引頸以待的屯馬線一期今日﹙14日﹚正式通車，由啟德出發的特別首班車，坐滿鐵路迷。 由啟德到達終點站烏溪沙，歷時大約29分鐘，期間過程大致暢順，未有「甩轆」發生故障。 有鐵路迷全程拍攝行車情況，亦有人帶汽酒慶祝通車。不過有鐵路迷質疑，列車車輪打磨手工欠佳，起步時震動較強。有鐵路迷又批評，屯馬線採用內地列車，雖然大致暢順，但指內地過往曾有列車意外，印象欠佳。

▼屯馬線一期通車首日情況▼

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鐵路迷帶酒慶祝

啟德站大約5時20分開啟，鐵路迷陳先生帶同汽泡酒，並在入閘期間開酒慶祝屯馬線一期通車。他表示，近日社會氣氛繃緊，難得鐵路線通車故「玩盡啲」。他續指，今早有大批鐵路迷湊熱鬧搭頭班車猶如「屍殺列車」，惟認為病菌散播四周無法躲避。

港鐵車務總監李家潤大約5時40分與一眾鐵路迷於啟德站月台一同倒數5秒，首班特別列車的車門徐徐打開，鐵路迷歡呼，一擁而上，場面非常熱鬧。

▼沙中線工程醜聞一覽▼

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大約5時45分，列車正式出發往烏溪沙站，車廂幾乎座無虛席，不過仍可行走。屯馬線一期連接觀塘線及東鐵線，鑽石山站及大圍站亦分別為其轉車站。當列車將到該兩站時，車廂的電子路線圖，就會同時顯示屯馬線一期全線，以及東鐵線全線或觀塘線全線車站，方便乘客轉車。

車程29分鐘

大約6時15分，列車到達烏溪沙總站，歷時約29分鐘，與港鐵預計的相近，途中亦大致暢順，不時有鐵路迷到站時，就會走出車廂｢打卡｣，然後又急步走回車廂。

鐵路迷自嘲似「屍殺列車」

鐵路迷陳先生今日帶同汽泡酒，並在入閘期間開酒慶祝屯馬線一期通車。他表示，近日社會氣氛繃緊，難得鐵路線通車故「玩盡啲」。他續指，今早有大批鐵路迷湊熱鬧搭頭班車猶如「屍殺列車」，惟認為病菌散播四周無法躲避。

對於屯馬線全線或於明年通車，陳先生則指通車不急於一時，冀港鐵能確定紅磡站結構安全，形容「唔想死喺紅磡話隧道」。

全程29分鐘的車程，記者幾乎全程都在車上行走，未感到列車特別搖晃，行車時車廂大致穩定順暢。除了記者在車上實測體驗首班車，亦有4名就讀中學的鐵路迷，將電話貼近窗邊，更以泥膠加固定，拍攝由啟德到達烏溪沙的過程。

鐵路迷拍攝全程

就讀中四的KPR及Creeper Lam，二人都各自開設youtube channel，拍攝包括港鐵列車在內的片段，前者更已拍攝約5年，推出600多條片。二人均認為，雖然過程大暢順，不過質疑列車車輪打磨欠佳，「打磨得唔乾淨」，以致每次起步時，車身震動都較明顯，而且亦有嘈音。

鐵路迷重提7.21、8.31

列車行駛期間，JC(化名)突然提起「7.21」、「8.31」與反修例風波及港鐵有關的字眼。JC形容，自己雖不算特別喜歡鐵路，但對各種交通工具都有興趣。他表示，自「8.31」事件後，已甚少乘搭港鐵，批評其處理手法欠佳，「(警察)失驚無神打人，你(港鐵)又唔疏散乘客。」

JC表示，過往除了批評港鐵年年加價外，大致上並無其他不滿，但直言反修例風波期間，港鐵表現令人大失所望，不時突然封站。他表示，今日乘搭首班車只是因為「開張大吉」，強調不會忘記風波期間的事情。

另一名大圍居民則認為，列車確實方便，過程亦非常暢順。他表示，平時多乘搭巴士往觀塘區，但認屯馬線一期通車後會考慮轉乘港鐵，「鐵路易court(計算)時間」，不怕塞車。

港鐵常務總監劉天成表示，今早的特別頭班列車成功開出，乘客亦感到雀躍。他又指，屯馬線一期通車後方便新界北及九龍東的居民，他亦感謝各界支持才令屯馬線一期可以成功通車。

港鐵：運作服務暢順

車務總監李家潤表示，通宵時段有800多名同事幫忙，更新各車站系統及標示。他又指，今日增設300多名同事在各車站，協助乘客轉車。他形容，各車站及列車服務的運作正常，但指新路線通車會有需要「磨合」的地方，倘出現故障會即時復修。

李家潤又指，彩虹站的四個淡水冷卻塔有三個驗出退伍軍人桿菌超標，已全部即時停止運作，會安排承建商全面清洗及消毒，稍後再抽驗。他強調，冷卻塔全部是用於室外的冷卻部份，不會影響站內對乘客構成影響。

未回應沙中線超支追加撥款

至於沙中線追加撥款會否因立法會因疫情暫停會議而受影響，甚至「停工」，劉天成只稱，政府「很快」將到立法會申請沙中線的追加撥款，港鐵會全力配合政府工作，與政府亦已「去到最後的磋商」。他又指，希望新線路為市民供更方便及快捷的服務，無論情況如何相信員工會為乘客提供服務。

至於今日通車為何未有邀請政府官員出席，劉天成未有直接回應，僅指今日與管理層已到顯徑、大圍等站，向市民派發禮物。

▼屯馬線一期各車站設施▼