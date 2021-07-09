逾七成墟市檔主面對擺賣少、租貴問題　倡政府設立基金配套助創業

撰文： 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-09 13:50

疫情嚴峻，失業率高企，創業已成趨勢。撐基層墟市聯盟每年均會在全港各區舉辦香港墟市節。由於缺乏政府配套支持，檔主在就業時需要面對重重難關。有檔主指出維持生計有一定困難。

撐基層墟市聯盟在過去一年的墟市活動中，訪問了來自全港各區及分佈在不同年齡層的140多位檔主，當中涉及售賣和生產的貨種十分廣泛。是次調查主要是了解檔主的擺檔需要，及在生產貨品上所需支援。

結果發現，超過七成檔主均認為墟市擺賣機會不足與租金昂貴，導致收入不高，有超過9成檔主支持善用閒置空間作生產場地和存貨地點。最多受訪者希望政府設立種子基金扶助創業及提供培訓。

全港現約有2千萬尺閒置空間，當中包括閒置校舍和街市。據調查所指，近六成檔主表示沒有存貨地方，約五成檔主表示欠缺生產空間。現時自家生產為主要趨勢，產品漸多元化，如布藝、食物、飾物等。不同種類貨物需要不同儲存空間，但欠缺地方卻限制檔主發展。

受訪檔主Deborah當了6年檔主，平常會生產貨品如護膚品、手飾、食品等。除了食物是在可租用持牌食物場所外，其他工序都在家中處理，原料和現貨等都儲存家裡。Deborah表示準備一至兩日墟市需要一星期，存貨、物流成本、衛生、疫情都需關注。

她表示大部分檔主沒有固定工作依靠，收入不穩定，疫情下墟市有許多人數限制，沒有機會宣傳民間手藝。有其他檔主身體狀況欠佳，不能負荷一般上班族工作，只能靠墟市「搵兩餐食」。 利潤亦十分有限，疫情前一次墟市約能賺700元至1000元，現時全日墟市可能只得一宗80元生意。

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被問到政府現時有配套支持墟市檔主，撐基層市民聯盟代表張延表示，自從12年建立天秀墟後，政府在沒有興建固定墟市，在欠缺場地下，檔主難以有穩定收入。張指出，政府在17年曾有名為「啟德跑道青年市集」計劃，是假日在啟德郵輪附近興建市集，舉辦例如工作坊和嘉年華等的活動。但由於欠缺人流和商業機構支持，計劃只停留在概念階段。

張望政府能設立恆常墟市，增加檔主擺檔及就業機會，提供銷售及營運技巧培訓，活用閑置空間作生產中心或銷售場所，令當主在市場就業機會不足時，透過自家生產及固定墟市擺檔，解決失業問題。