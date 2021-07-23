6人共獲200萬人民幣創業基金　於大灣區開展咖啡事業

由華潤𣄃下的Pacific Coffee和港專學院合辦的「『沖』出夢想——Pacific Coffee × 港專＠大灣區創業培訓計劃」今（23日）於華潤大廈公布優勝隊伍。

最終由趙逸朗、王樂頤、黃紹棋及袁振傑、石秀麗、黃泰成兩隊獲選為優勝隊伍，他們將獲得100萬人民幣作創業資本，在大灣區開展及經營咖啡店。主辦單位指由於計劃詳情仍在商討當中，屬商業機密，暫不可對外公布。



參與隊伍志同道合 對計劃充滿熱誠

勝出隊伍的其中一員袁振傑，畢業於傳理系，他發現興趣在於製作甜品，尤其喜愛製作蛋糕，希望擁有自己的咖啡店。在機緣巧合的情況下與其他兩名同學，石秀麗和黃泰成參加了此計劃，盼能學習如何做生意。

石秀麗說「好感激可以搵到志同道合嘅隊員」，「相信我哋喺未來一定可以經營一間好成功嘅咖啡店」，三人的經驗和專長正好互補，一拍即合。

主辦單位稱，三位學員表現優秀，團隊中期習作取得優異成績，在培訓期和實習期都相當投入，充分發揮合作無間及團隊精神，最終突圍而出。

由華潤𣄃下的Pacific Coffee和港專學院合辦的「『沖』出夢想——Pacific Coffee × 港專＠大灣區創業培訓計劃」今（23日）於華潤大廈公布優勝隊伍。

趙逸朗、王樂頤及黃紹棋在計劃前已開設網店和陳列室，嘗試過當「老闆」的經驗後，希望能到充滿機遇的大灣區創業。趙逸朗笑言組員們都對想要實現的目標有遠景規劃，凡事充滿熱情積極「我一直都覺得我啲隊員係最好嘅」。

主辦單位亦指此隊伍在計劃過程中展現出小組的合作默契和很高的實踐能力，評判認為他們極有潛質，最終成為勝出隊伍。

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港專學院校長: 「見到學員成才，好似一個奇妙嘅旅程」

華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然表示相信從咖啡店開始，能繼續創造出更多承載t着香港青年夢想和兩地交流希望的店舖，「一定可以成為呢個時代引人入勝嘅篇章」。港專學院校長陳卓禧指「呢個計劃就好似一段奇妙嘅旅程」，體現了創業家最重要的特質就是敢於冒險、善於應變、化不利為機遇。

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