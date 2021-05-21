IVE生疫下大膽創業　開IT顧問公司助企業轉營　半年營業額破百萬

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-21 13:08

「疫情打擊咗唔同行業，但IT係疫情下幫手維持佢地運作同發展。」 新冠肺炎疫情在2020年初襲港，多個行業受重擊須轉型，但IVE數據科學及分析高級文憑畢業生楊家濠及姚淦琛，卻無懼疫情，即使未畢業亦合資近兩萬元創業，開設IT方案顧問公司，為各行業客戶度身訂造商業數碼化方案。 楊家濠形容，未畢業就創業是「衝動」，幸把握到疫下商機，為企業數碼轉型，公司至今運作情況良好，已聘約十名IVE畢業的師兄弟，由創業至今營業額已達160萬元，而今年發展明顯較好，「今年上半年營業額剛剛好有100萬（元）！」

近兩年唔同公司都著重數碼轉型，可以話係頭啖湯，跟住行業潮流，疫情打擊咗唔同行業，但IT係疫情下幫手維持佢地嘅運作同商業發展。 IVE數據科學及分析高級文憑畢業生楊家濠

楊家濠說，他愛向難度挑戰，本身亦想做管理層及業務發展工作，所以對各行業的決策及策劃均感興趣，希望創業時，邊為客戶度身訂造商業數碼化方案，邊了解不同行業的計作：「打工可以好舒服，但人只可以活一次，想試吓大家都覺得困難嘅嘢，係社會翻滾吓！」

二人在2020年1月，與另外兩名朋友夾份成立易斯數碼系統開發有限公司，「二年級後期開，其中係好衝動，一開始我哋係用兼職錢夾份，開動資本約一、兩萬（元）。」同月本港疫情爆發，令他們頗為憂心，幸疫情令不少公司被迫數碼轉型，他們獲得一試身手的機會。

員工運用「AI電子產品屏幕損耗偵察系統」,先以鏡頭拍攝電子產品屏幕，系統再以AI圖像辨識技術，評估損毀面 積、程度及種類，以及電子產品品牌進行分類。員工利用條碼掃描器，將紀錄自動儲存至電子倉存系統，整個過程於10秒內完成，比以人手評估更為精準省時。（受訪者提供）

姚淦琛說，公司首個客人是電子回收商，業務主要是檢查電子產品屏幕的損壞狀況，再出售予維修商，但疫情下員工不宜聚集，於是他們開發了「AI電子產品屏幕損耗偵測系統」及電子倉存系統，以AI偵測鏡頭可協助員工分類屏幕損耗面積及程度，並按品牌分類，解決了企業困境。依靠客人的推薦，漸漸累積更多生意。

開業不足一年半，該公司營業額累積已達160萬元，當中約100萬元是今年上半年的營業額。成績理想，但年紀輕、營商經驗淺的他們直言，創業路並不易走，初期在控制成本及管理員工上感困難，對公司發展有不同看法易引爭拗，幸有IVE老師不時提供意見，二人積極進修，現正修讀學士學位課程，並不時緊貼市場需求。

生意增長，公司亦增聘了員工，現時約10名員工大多是IVE「兄弟班」，平均年齡只有22至23歲。

展望未來，楊家濠說，公司目標是全球客戶：「有用到我哋嘅地方就會去！公司方向係希望發展得更大、更好，人工智能、機械學習方案，IT呢行無地域限制，有機會都會發展海外市場同客戶。」