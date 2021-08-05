科大團隊將剩餘麵包釀酒　贏「信和百萬獎金創業大賽」冠軍

為支援年青創業者，香港科技大學今年繼續舉辦「科大—信和百萬獎金創業大賽」。今年香港區賽事有185支隊伍參加，其中獲獎的兩支隊伍，都是以社會創業為主，並提出通過回收剩餘麵包製作啤酒，以及製作可與食物一併吃掉的餐具方案，以求減少城市垃圾。



「科大-信和百萬獎金創業大賽」冠軍隊伍是The Able co，是由四個科大生創辦的一間食物改造的公司。主要業務是將剩餘的麵包升級再造，以代替大麥麥芽用於釀酒。（黃慧姍攝）

是次冠軍隊伍是The Able co，是一個四位科大生創辦的一間食物改造的公司。主要業務是將剩餘的麵包升級再造，以代替大麥麥芽用於釀酒。他們指，本港每日均有不少剩餘的麵包遭棄置，公司會從麵包店買入剩餘麵包，而麵包的原料與釀製啤酒所用的原料大致相同，如大麥、啤酒花和酵母，故用棄置麵包用作製造啤酒。他們已推出兩個麵包啤酒品牌「Breer」及「Base」，而「Base」更是世界第一個在薄餅底製成的啤酒，並指已為社會節省了9.2噸的剩餘麵包及減少了1噸的二氧化碳排放量。

為支援年青創業者，香港科技大學今年繼續舉辦「科大-信和百萬獎金創業大賽」。今年香港區賽事有185支隊伍參加，而今年其中獲獎的兩支隊伍，都是以社會創業為主。（黃慧姍攝）

The Able co今次贏得56萬元獎金，該公司首席執行官Anushka Purohit指，公司目標是希望創造積極正面的社會影響，未來希望可以發展更多可改造食物，不單是麵包啤酒，例如用作製造衣服。

另一獲獎隊伍是Planeteers，他們製作一套可食用的全麥餐具，全麥筷子可於湯中維持原狀30分鐘，用餐後可一併吃掉，減低對環境的負擔。

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第三名獲獎隊伍是Pointfit Tech，他們開發了一個可以監察人類肌肉的疲勞系統，所應用的核心技術為一款超薄的抗菌納米薄膜，配合手機應用程式，可監測運動員的壓力水平，並於他們過度訓練時提出警告，這個技術已被香港體育學院、科大、浸大及嶺大體育校隊等地方試用中。

科大創業中心署理主任蕭觀明表示，今年有四分之一的參賽隊伍都著重社創發展，由今年參賽項目和賽果引證，這種為社會創造價值的社創項目，得到了包括年輕企業家專業評審及風險投資者的認同，科大創業中心將會繼續努力和合作夥伴促進有利香港社會的創業發展。