新冠疫苗｜4成人口已打齊兩針　單日多6.6萬人接種　19人不適送院

踏入新冠疫苗接種計劃推行第166日，在680萬名12歲或以上居民中，已有約52%市民接種第一針，而打齊兩針的市民比率突破40%。今日（10日）共有約66,700人接種疫苗，而預約接種疫苗則有約21,700人。

截至今日零時零分，過去24小時共有19宗由社區疫苗接種中心或醫管局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，兩人留院觀察，六人不遵從醫生勸告自行出院。



截至今日下午8時的過去24小時，共有約66,700人接種了疫苗，較昨日減少1,900人。其中接種第一劑及第二劑科興疫苗，分別有9,800人及10,200人；而接種第一劑及第二劑復必泰疫苗，則分別有26,900人及19,800人。

至今累計有3,565,500人已接種第一劑疫苗，即佔12歲或以上合適打針人口52.4%，而打齊兩針則有2,750,070人，即40.4%。自接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約6,315,500劑疫苗。

在預約人數方面，約21,700人網上預約接種第一劑和第二劑疫苗，其中預約復必泰有17,700人，較昨日多500人，預約科興則有4,000人，較昨日少200人。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

