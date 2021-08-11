新冠疫苗｜近278萬人打齊兩針　網上預約數跌一成　16人不適送院

政府早前派發疫苗接種中心「即日籌」，方便長者毋須預約可即日打針，今日（11日）起合資格領取「即日籌」年齡由70歲降至60歲。截至夜晚8時，全日共有約65,400人接種疫苗，另有約19,300人網上預約接種。至今已有近278萬人完成兩劑疫苗接種。

過去24小時，共有16宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中13人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。



踏入疫苗接種計劃展開第167日，截至今日下午8時的過去24小時，共有約65,400人接種疫苗，當中接種第一及第二劑科興疫苗，分別各佔9,700人及8,800人，而接種第一及第二劑復必泰疫苗，分別各佔26,300人及20,500人。

至今共有3,601,600人已接種首劑疫苗，佔合資格人口52.9%；2,779,408人已打齊兩針，佔合資格人口40.9%。

此外，今日共有約19,300人網上預約接種，其中3,800人預約接種科興，較昨日減少200人；15,500人預約接種復必泰，較昨日減少2,200人，跌幅超過一成。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

