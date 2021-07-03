陳振聰出獄｜陳振聰與親友相擁　先拜祭亡母　再食雲吞麵

撰文： 鄧栢良 邵沛琳 黃偉民 蔡正邦 鄧家琪 最後更新日期： 2021-07-03 11:57

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，2013年7月更被高等法裁定偽造遺囑罪成，入獄12年。當年法官麥機智判刑時，形容陳振聰極度貪婪、邪惡及無恥。陳振聰其後在赤柱監獄服刑，據知陳在獄中行為良好，按例扣減三分一刑期後，今日（3日）9時刑滿出獄，結束8年牢獄生活。 陳振聰過去在獄中接受傳媒訪問，透露服刑期間最大遺憾是母親病逝，但他無法到靈堂向母親告別。他出獄後向在場記者表示，第一件事會先到墳場拜祭亡母，其後會品嘗雲吞麵。

【11:35】陳振聰離開半山列堤頓道52號嘉和苑，到達北角馬寶道33 號香港國際音樂學院。下車後再向記者表示，暫時未有去向，但承認已寫了一本書，惟未有具體出版時間。

陳振聰走到母親的墓碑前跪下，多次叩頭。（黃偉民攝）

【10:30】陳振聰一行人乘車到香港華人基督教聯會薄扶林道墳場，陳下車後向記者笑言出獄後乘車竟會「暈車浪」，並說道：「（入獄多年）掛住仔女，掛住太太，但掛住媽媽多啲，因為媽媽過身都無機會（告別）。」陳振聰沿途與記者交談，慨嘆：「香港變咗好多，仲未適應。」並伸手搭着一名戴鴨舌帽的男子，說道：「仔仔大個咗好多。」其後陳振聰走到母親的墓碑前跪下，多次叩頭，並指：「好掛住媽媽，當日如果可以嚟拜我媽媽，就冇咁大遺憾。」

拜祭過去，記者問到入獄生活，陳振聰表示獄中生活還可以，「監獄係監獄，職員之間係好專業，食物無乜味道，就瘦咗。」對於出獄後有何計劃，陳稱目前仍未有打算，主要想休息一下，他笑稱：「連坐車都暈車浪！」他續指稍後先回家，再到北角與朋友見面。

被問到入獄後對人生有何體會，陳振聰慨嘆：「生命就好多無奈，最緊要任何情況下都要平常心啲，畀自己可以平靜一點，好多事都唔係我哋控制到。」他再嘆道香港變了許多：「要慢慢適應，要重新來過，需要時間，8年日子唔係短。」之後陳振聰乘車駛往半山列堤頓道52號嘉和苑。

【09:35】身穿西裝的陳振聰手持個人物品，步出赤柱監獄，隨即與家人相擁。大批傳媒一擁而上詢問其身體狀況，陳振聰一臉笑意，僅回覆：「好好，多謝哂大家，辛苦哂！Thank you, thank you!」，然後徑自走上一輛黑色七人車，並收下兒子送上的一幅畫。記者追問他出獄後有何打算，陳振聰表示會先拜祭亡母，然後去食雲吞麵。訪問期間有人送上一個信封，陳振聰隨即打開，是一幅疑寫上「否去泰來」的橫幅，陳即時道謝，其後乘車離開現場。

【08:30】大批傳媒已在赤柱監獄門外守候，而林以諾牧師及陳振聰弟弟陳振國亦已到場。其後警察要求傳媒返回行人路。

林以諾牧師（左二）及陳振聰弟弟陳振國（右二）亦已到場。（林朗天攝）

其實陳振聰入獄後仍堅稱「受冤」，並向傳媒發信講述心跡，稱龔如心爭產案有疑點，更向內地福建省廈門市思明區人民法院提出訴訟。早前有報道指陳振聰打算出獄後出書，講及自已與龔如心之間的軼事，隨着他即將出獄而再引起關注。