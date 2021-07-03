陳振聰出獄｜跪地叩拜亡母　陳稱仍未有打算、香港變了要慢慢適應

撰文： 邵沛琳 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-07-03 12:05

商人陳振聰今早（3日）刑滿出獄，結束8年牢獄生活，他出獄後向在場記者表示，會先到墳場拜祭亡母，之後會品嘗雲吞麵。至早上約10時，陳振聰乘坐私家車到香港華人基督教聯會薄扶林道墳場，陳與林以諾牧師等人步行上山拜祭，期間陳振聰跪地、向母親的墓碑多次叩頭，並指「好掛住媽媽，當日如果可以嚟拜我媽媽，就冇咁大遺憾。」 「香港變咗好多，仲未適應」、「要重新嚟過需要時間，8年日子唔係短。」對於出獄後有何打算，陳稱目前仍未有打算，主要想休息一下，他更稱：「連坐車都暈車浪！」之後他打算先回家，再到北角與朋友見面。最後，陳振聰指要慢慢適應香港、適應社會及適應生活，「生命就好多無奈，最緊要任何情況下都平常心啲，畀自己可以平靜一啲，有好多事都唔係可以控制到。」之後，陳振聰乘坐私家車抵達半山列堤頓道52號嘉和苑。

至早上10時許，陳振聰一行人乘車到香港華人基督教聯會薄扶林道墳場，陳下車後向記者笑言出獄後乘車竟會「暈車浪」，並說道：「（入獄多年）掛住仔女，掛住太太，但掛住媽媽多啲，因為媽媽過身都無機會（告別）。」



陳振聰沿途與記者交談，他指：「香港變咗好多，仲未適應。」並伸手搭着一名戴鴨舌帽的男子，說道：「仔仔大個咗好多。」其後陳振聰走到母親的墓碑前，多次跪地叩頭，並指：「好掛住媽媽，當日如果可以嚟拜我媽媽，就冇咁大遺憾。陳振聰表示，於監獄內的生活還可以，「監獄係監獄，職員之間係好專業，食物無乜味道，就瘦咗。」

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，2013年7月更被高等法裁定偽造遺囑罪成，入獄12年。當年法官麥機智判刑時，形容陳振聰極度貪婪、邪惡及無恥。陳振聰其後在赤柱監獄服刑，據知陳在獄中行為良好，按例扣減三分一刑期後，今日（3日）9時刑滿出獄，結束8年牢獄生活。

早上約9時35分，身穿西裝的陳振聰手持個人物品，步出赤柱監獄，隨即與家人相擁。大批傳媒一擁而上詢問其身體狀況，陳振聰一臉笑意，僅回覆：「好好，多謝哂大家，辛苦哂！Thank you, thank you!」，然後走上一輛黑色七人車，並收下兒子送上的一幅畫。記者追問他出獄後有何打算，陳振聰表示會先拜祭亡母，然後去食雲吞麵。訪問期間有人送上一個信封，陳振聰隨即打開，是一幅疑寫上「否去泰來」的橫幅，陳即時道謝。