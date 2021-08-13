消費券｜電子及書面登記明截止　電子登記下周一前要完成身份認證

5,000元消費券明（14日）截止登記，政府呼籲仍未登記的合資格市民抓緊登記限期的尾巴，盡快申請，而明日為周六，除了中環郵政總局和尖沙咀郵政局外，其餘的郵局和銀行均只開半天，遞交書面申請的市民須於明天中午前遞交申請表格。

另外，截止周二（10日）仍有3.7萬透過電子登記的市民，仍未完成身份認證，政府提醒市民須於下周一（16日）前完成有關程序，否則其申請將作廢。透過書面申請或在7月18日後透過電子登記的市民，將於9月1日收到首期2,000元消費券。



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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消費券計劃明日截止申請，仍未登記的市民記緊登上申請的尾班車，政府提醒明日為周六，銀行和郵局下午休息，欲遞交書面申請的市民緊記最遲須於明早把表格投入收集箱，申請者要填妥所有資料及附上身份證副本等，其申請方為有效。

另外，選擇以電子方式登記的市民若選擇上載身份證副本認證身份，必須於下周一（16日）或之前完成，否則將失去領取消費券的資格。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲前日（11日）在電台節目透露，截止周二（10日），仍有3.7萬人未完成身份認證，她懷疑有申請人誤以為拖延認證程序，可以延後領取首期消費券，藉此延長消費券使用期限。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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完成電子登記的市民一般會在一周後，接獲登記結果短訊通知，而遞交書面表格的申請人則會在約兩周後收到短訊通知，政府提醒在有關時段內仍未接獲通知的市民，致電熱線185000查詢。

遞交書面表格以及在7月18日或之後才完成電子登記的人士，經核實資格後會於9月1日獲發首期2,000元消費券。

▼8.6 工展會購物節開鑼▼



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消費券計劃7月4日接受申請，截止前日（11日）傍晚6時，計劃已收到647萬份電子登記和37.16萬份書面表格，合共684萬份申請。首批2,000元已於8月1日派發，約500萬人已收到款項，不少市民隨即上街消費。