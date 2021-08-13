新冠肺炎｜街市魚檔驗出新冠病毒　強檢顧客曾徒手「揀魚」感憂心

土瓜灣街市「華記鮮魚」印尼進口冰鮮魚驗出對新冠病毒呈陽性，政府要求魚檔員工及顧客須強制檢測。

不少曾光顧涉事魚檔的市民今日到場做檢測，有人指雖然並非購買涉事的魚類，但擔心檔主在處理的過程中有機會交叉感染，故感到擔心，亦有昨日曾到街市買魚的市民不肯定是否光顧「華記」，但因為曾徒手「揀魚」，故做檢測求安心。



蘇女士指，昨日曾到土瓜灣街市買鮮魚，但不肯定是否光顧「華記魚檔」，故亦照做檢測求個安心。（曾凱欣攝）

政府的強制檢測公告列明， 於8月10日至12日期間，曾接觸或處理經由馬頭圍道165號土瓜灣街市一樓魚檔「華記鮮魚」出售魚類的人士，包括員工及顧客，須於本周六或之前接受檢測，包括已接種疫苗的人士

有曾光顧涉事魚檔的市民，今日到鄰近位於土瓜灣體育館的檢測中心進行檢測。其中市民蘇女士指，昨日曾到土瓜灣街市買鮮魚，但不肯定是否光顧「華記魚檔」，故亦照做檢測求個安心。她指，本來今日要到教會參與聚會，但得知消息後亦「唔敢返，冇事梗係好啦，如果有事都驚傳染」。

不少光顧魚檔的市民都會徒手「揀魚」，蘇女士亦不例外。她指，以往從未聽過有魚類驗出新冠病毒的消息，故一直沒有留意，今後「都係戴返手套揀穩陣啲。」

有曾光顧涉事魚檔的市民，於今日到鄰近位於土瓜灣體育館的檢測中心進行檢測。(曾凱欣攝)

昨日曾購買黃花魚市民擔心交叉感染

昨日曾到「華記鮮魚」買魚的王女士指，曾在店內購買黃花魚進食，並非涉事印尼冰鮮䱽魚，回家後亦有處理該條黃花魚，因留意到強檢公告，特意趁放假做檢測，認為會較安心。她又指，黃花魚由丈夫烹煮，並已經「食咗」，相信「煮熟食應該冇事」。

不過，曾光顧魚檔的她都表示擔心，「唔知係檔主定入貨嚟有事」，又指「啲魚擺得好近，驚污染咗環境」。雖然購買的並非涉事魚類，但亦擔心檔主在處理的過程中有機會交叉感染。