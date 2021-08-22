移民潮｜「送機專車」乘客天后喊到青馬橋　偏僻地方上車有洋蔥

本港移民潮再現，近月機場充滿離愁別緒，一幕幕擁抱、飲泣畫面不斷上演。有出租私家車公司發展「送機專車」服務，接載移民人士前往機場。創辦人梁景裕直言，回想起乘客與親友話別的情況亦「眼濕濕」，直言「無人係開心笑住咁走，好多人同我講現時係『走難』」。



梁憶述曾有老人家送別即將移民的孫兒，洋溢不捨之情，「氣氛係好悲傷，搞咗起碼10幾20分鐘先走得」；亦有乘客上車後「由天后一路喊到青馬橋」。他坦言見證訣別畫面心情沉重，車長們亦由不知如何處理，變成兼任開解角色，「鼓勵佢既然決定離開，就唔好回頭、唔好再諗呢度啲嘢」。



「送機專車」系列：

移民潮｜出租私家車變送機專車 兩月接700單 負責人：開心唔落

以前揸車無紓解心情嘅工作，𠵱家除咗搬多好多行李之外，仲要開解埋個客。 出租私家車公司創辦人梁景裕

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偏僻地方單一度以為是劫案 原來是三代人的別離

「A168 Hong Kong Limousine Service」由今年6月起推廣送機服務，協助有大批行李的移民人士前往機場。公司創辦人梁景裕直言，見證不少以往經常光顧的客人離開，「有高興亦有唔高興，開心係佢哋可以有自由選擇」；惟不少熟客「朝見口晚見面」，對他們離開亦感不捨。

被問到遇過最心酸例子，梁景裕分享曾有訂單約在較偏僻地方，車長到達後未見乘客，致電乘客亦沒有人接聽，在辦公室內負責聯絡工作的他一度擔心是劫案。等待近20分鐘後客人終現身，原來移民乘客的父親因工作未能到機場送機，故約在偏僻地方作中轉站。他又憶述當時氣氛十分悲傷，「孫仔大約係7、8歲小朋友，老人家好唔捨得個孫，其實運行李上車好快兩、三分鐘搞掂，但個次起碼搞咗10幾20分鐘先走得。」

▼7.19機場再現移往英國居民與送機親友情況▼



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▼6.30機場送機情景▼



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「一上到車就攞定紙巾」 司機要開解乘客

梁景裕又形容，移民人士在港最後一程車的氣氛通常十分沉重，「一上到車就攞定紙巾」，「有乘客由天后上車一路喊到青馬橋，紙巾都用晒」。

車長作為局外人，車程中乘客痛哭時會否感到尷尬？梁景裕指，現時不但沒有尷尬，反而更多時候會被乘客情緒感染，「好似有陣氣湧上眼，我就咁講都眼濕濕。」他又坦言當車長見證離愁別緒的情況，心情亦很差，「好似唔知自己個角色要點做。」

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梁表示，不少車長向他反映不知如何處理乘客情緒，「以前揸車無紓解心情嘅工作，𠵱家除咗搬多好多行李之外，仲要開解埋個客。」他笑言幸好其公司中的車長較關顧客人，故會「用同理心去執生」。他在車程中面對傷感情況則會選擇播放音樂，平日亦會望海發呆來排解沉重心情。

見證大批港人離開，自己又有沒有考慮移民？他無奈指本港近兩年氣氛惡劣，無論是哪一邊陣營亦不是開心的兩年，並坦言：「個個人都會考慮（移民），唔會話見到呢啲再考慮。」