新冠疫苗｜男子被連打兩劑復必泰　彭鴻昌：護士應每隔數小時休息

《香港01》日前獨家報道，一名66歲男子在屯門友愛體育館接種中心被接連注射兩劑復必泰疫苗，事主要送院治理。涉事營運機構盈健醫療昨日稱，事故涉及護士程序出錯，已停止該護士所有職務。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌今（13日）早在港台節目表示，希望營運機構和衞生署深入調查此事件，檢視如何防止再次發生。他又稱，雖然每名護士都有接種數目上限，但事發在下午5時，護士的精神可能已不集中，建議接種中心讓護士每隔數小時休息一次，以免精神不足出現疏忽。



康健國際醫療集團營運總監梁國齡。 （資料圖片）

每名護士每日限打百多針 平均每小時10多針

康健國際醫療集團營運總監梁國齡稱，無人想發生此事件，亦不清楚涉事人士當時實際情況。他指，接種中心每名護士每日只能注射百多針，平均每小時10多針，「政府唔畀我哋book更多」，理應駕輕就熟，而護士亦可調到解釋崗位和觀察崗位。不過他相信工作疲勞是人之常情，主管應確保每名同事依足流程，包括與市民解話溝通及打印針卡等，減少出錯機會。他又估計，事件應該不會重複發生，稱全港已接種數百萬劑，大家可見出問題的機率低，希望市民繼續對疫苗接種有信心。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

病人組織：疑護士精神不足 建議每隔數小時休息

香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，本港疫苗接種事故比較罕見，安全性令人滿意。他稱，不清楚事發細節，但相信最大問題似乎在於護士打完第一針離開崗位，折返後再打第二針，懷疑對方可能一時走神。他希望營運機構和衞生署深入調查此事件，檢視如何防止再發生，讓市民恢復信心。他又稱，雖然每名護士都有接種數目上限，但事發在下午5時，護士的精神可能已不集中，建議接種中心讓護士每隔數小時休息一次，以免精神不足出現疏忽。

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