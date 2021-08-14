友愛疫苗中心8導遊員工緊密聚餐違規拍攝　項目召集人：觀感不好

日前有市民於屯門友愛體育館的的社區疫苗接種中心，被錯誤接連注射兩劑復必泰疫苗後，網上流傳一條16秒的片段，最少有八名穿上綠色制服的工作人員在貼有「不准飲食」、「不准拍攝」字樣的場館內一同聚餐，據知地點同為友愛疫苗中心。

旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英承認片段中聚餐的工作人員是計劃的旅遊業界工作人員，該個地點是工作休息室，理應可以吃飯，但圍食情況「觀感一般」，但強調有關工作人員已經得悉錯誤，十分後悔，希望可以解諒解，他將於下周一（16日）與公務員事務局開會跟進情況。

公務員事務局周五（13日）晚上回覆《香港01》查詢時表示，如有發現接種中心員工有不當行為，管理一方會按既定機制作出調查及處理。



聚餐位置貼有「不准拍攝」告示

各區的疫苗中心運作延長運作一個月至10月31日，日前有市民於屯門友愛體育館的的社區疫苗接種中心，被接連注射兩劑復必泰疫苗。近兩日網上流傳一條16秒的片段，最少有八名穿上綠色制服的工作人員在貼有「不准飲食」、「不准拍攝」字樣的場館內一同聚餐，桌上放滿一碟碟餸菜，期間有人為另一名人士夾餸，一同圍食；片段又清晰見到，聚餐的另一旁，即隔着玻璃的位置，是一個運動場地，擺放一排一排貼上編號的藍色膠櫈，據知地點同為友愛疫苗中心。

友愛體育館社區疫苗接種中心發生工作人員聚餐事件。(資料圖片)

公務員事務局：如有不當行為，按機制調查及處理

負責統籌疫苗接種的公務員事務局表示，社區疫苗接種中心運作範圍內，包括中心出入口、接待處、資訊區和等候區、疫苗接種區、以及休息區，不准吸煙或飲食。接種中心內另有劃出地方分別作物件貯存及員工休息用膳，並需適當將貼「只限職員使用」或「未經許可不得進入」的標示，確保只有接種中心人員才能進入。局方指，如有發現接種中心員工有不當行為，管理一方會按既定機制作出調查及處理。

局方補充，26間社區疫苗接種中心於9月份會繼續為市民提供第一劑的疫苗接種服務，並在10月份提供第二劑的疫苗接種服務，期間旅遊業界員工續為接種中心繼續提供行政支援。

胡兆英：圍食位置屬休息區 各人社交距離太近

旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英承認片段中聚餐的工作人員是計劃的旅遊業界工作人員，他周五到過該個中心視察及向工作人員了解情況，他們進食的地方本來是接種科興疫苗的地方，由於已經停止在該中心為市民接種科興，該位置現改為工作人員休息區，他們可以在內進食，但了解到片段中人與人之間距離過近，情況不太理想，「佢哋都係住喺附近地方，所以每人帶一個餸菜圍食，本身食飯冇問題，但係觀感真係一般，佢哋而家都知道係唔啱，好後悔。」他指疫苗中心內不能拍攝，已經多加提醒，而拍攝後將片段放上網上的職員應該要從中汲取教訓。

旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英指他們圍食情況不太理想，予人觀感不好。（資料圖片/張浩維攝）

胡又説，旅遊業界的工作人員接近一年多沒有收入，每個人非常珍惜現有的工作，希望外界及公務員事務局局方體諒，今日（14日）他會向有關計劃的工作人員更新疫苗中心工作規矩，提醒工作人員要嚴格遵守，暫時不希望有任何處分。他下周一會與公務員事務局方面開會，解釋及跟進有關疫苗中心來工作人員規矩事宜，暫時運作及人手上沒有太大影響，相信局方會有所體諒。

早前支援計劃為旅遊業從業員爭取每個中心增加12個工作職位，「聚餐事件」會否令其受到影響時，胡兆英表示，職位增加源於政府放寬疫苗接種的「即日籌」安排而設，有關增聘計劃暫定於下周四（18日）結束，相信影響不大。