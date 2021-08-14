新冠疫苗｜劉澤星：過敏門診4,000個案未處理　98%病人可安全打針

醫管局新冠疫苗過敏安全診所逼爆，有病人輪候至2029年，引起大眾關注。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今（14日）早在商台節目表示，診所至今收到8,000多封轉介信，暫時處理了一半左右，承認「行政上處理做得未係最好。」職員其後逐一致電有關病人，將應診期調撥至較前的日子。

港大內科學系臨牀助理教授李曦說，曾統計逾1,000名經過敏診所治療的病人，發現98%病人都可安全地接種疫苗。李曦指出，發現大約40%至50%轉介信資料不足，建議家庭醫生再作評估，補寫資料後再輪候。他相信家庭醫生有能力處理部份個案，希望讓診所專注處理嚴重病人。



疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（李澤彤攝）

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星稱，疫苗過敏診所至今收到8,000多封轉介信，每日仍有100多封。他形容信件是海量，承認未能應付那麼多轉介，暫時處理了一半左右。對於有市民輪候至2029年，劉澤星坦言「行政上處理做得未係最好」，安排排期因不希望市民入紙後音訊全無，但一排隊就是多年之後，職員已逐一致電有關病人，將應診期調撥至較前的日子，即相信未必需要等候7年。

介定疫苗過敏有三項條件

港大內科學系臨牀助理教授李曦解釋，一般而言疫苗過敏有三項條件，包括徵狀嚴重得有生命危險，例如出現過敏性休克；而且有急切性，接觸致敏原後一小時內出現徵狀；以及本身對多種不同種類食物和藥物敏感，譬如多種盤尼西林和阿士匹靈。

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98%病人可安全打針

他稱，曾統計逾1,000名經過敏診所治療的病人，發現98%病人都可安全地接種疫苗。診所接到過百名市民擔心出現過敏性休克，暫時全港已接種約650萬劑疫苗，只出現了4宗相關個案，情況非常罕見。亦有人混淆敏感反應和免疫反應，如接種後手臂紅腫和發燒等，均屬正常情況。團隊在診症後透過打電話追蹤病人，發現九成以上病人最終都安全接種疫苗，「未見過有人出事。」

近半家庭醫生轉介信須補交資料

他又透露，大約四至五成轉介信件的資料不足，建議家庭醫生再作評估，補寫資料後再輪候。他明白市民擔心接種新疫苗，不過相信家庭醫生有能力處理部份個案， 希望讓診所專注處理嚴重個案。他強調診所的作用並非發出豁免打針信件，每名病人均需經過詳細評估。

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有聽眾致電查詢不同病歷是否適合接種，李曦逐一解答︰

問：多年前接種流感針後出現風癩，曾食蝦子麵後全身出癩和休克，是否適合接種？



李曦：若早上打針，晚上才出風癩，相隔數小時應與疫苗無關，因為風癩是急性反應，會在接種後1小時內出現。香港每4名女士便有1人容易出風癩，不代表是疫苗過敏 ，不過食物過敏嚴重令人擔心，應向家庭醫生求醫作判斷。

問：20年前因陰道發炎服用消炎藥，其後嘴唇流血，發現對含磺胺藥物產生藥疹，是否適合接種？



李曦：磺胺只是一類藥物，而嘴唇流血不屬於急性反應，向家庭醫生諮詢後應可安全接種。

問：接種新冠疫苗前應如何驗身？上月曾打破傷風針，會否出現衝突？



劉澤星：沒甚麼疾病不能接種新冠疫苗，慢性病穩定者都不需要特別檢查或驗血。兩種疫苗相隔一個月應不會產生衝突。

問：患有肝酵素高和膽固醇高，服藥後肌肉痛，曾照電腦掃瞄後出紅疹，是否適合接種？



劉澤星：肌肉痛是藥物其中一個副作用，與疫苗無關。紅疹是較溫和的敏感反應，可安心接種。

問：曾接種抗生素後出現過敏性休克，是否適合接種？



李曦：如果曾得到此診斷，根據指引應不適合接種新冠疫苗。若病人很想接種，可向家庭醫生索取詳細病歷，再作診斷。

問：平日早上小便時常有泡，接種復必泰疫苗會否增加腎炎風險？



劉澤星：小便有泡的原因很多，應先找出原因是甚麼。腎炎是很罕見的過敏反應，而慢性腎病人感染新冠肺炎後的併發症比常人多，應該接種疫苗。

問：患類風濕關節炎，是否適合接種？



李曦：類風濕關節炎藥物應與疫苗無抵觸，病人感染新冠肺炎後，病情較常人嚴重，更應接種疫苗。

問：對超過兩種抗生素敏感，服用後全身紅腫和氣管腫，是否適合接種？



李曦：需視乎兩種抗生素是否不同系列的藥物，交給家庭醫生判斷情況嚴重與否，若嚴重的話便不適合接種新冠疫苗。