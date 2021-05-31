疫苗FAQ｜打針會殺精、復必泰致癌？醫生逐一擊破關於疫苗的迷思

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-31 08:00

本港新冠疫苗接種計劃展開逾3個月，超過130萬名市民已打第一針，約95萬名市民已打完兩針。不少市民身患毛病，仍未確定其身體狀況是否適合接種新冠疫苗，造成廣泛「疫苗猶豫」現象。《香港01》請教家庭醫生林永和及陳念德，解答奇難雜症病人是否適合打針，並解釋如何為之控制好病情。

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家庭醫生林永和。（資料圖片／鍾偉德攝）

Q：聽說打疫苗後會令精子死亡，導致不能生育，是真的嗎？

A：林永和表示，全球研究皆沒有科學理據顯示新冠疫苗影響男女生育能力，指出殺精等說法完全錯誤。他又指，人體肌肉已吸收疫苗蛋白，並不會製造額外的基因或核糖核酸，強調不會因此影響子女。陳念德對新冠疫苗影響生育的說法直言：「荒謬，完全無啲咁嘅事。」

Q：我有哮喘，聽說是不適合接種疫苗的？

A：林永和說，哮喘並非接種疫苗的禁忌症之一，只要病人打針當日健康舒服、沒有發作便可接種，如不幸發作可延遲打針1至2天。陳念德稱，只要非發病當刻，哮喘病人絕對可打針。他指，患有呼吸系統疾病的人士，患上新冠肺炎後症狀或更嚴重，因此比普通人更需要接種新冠疫苗。

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Q：我很容易敏感，接種疫苗是否會令到濕疹、皮膚敏感或鼻敏感發作？

A：林永和表示，敏感患者也要視乎接種當日的身體情況，「如果係咁打噴嚏，或者皮膚痕得好緊要就可能遲啲再打。」而有嚴重過敏史的人士，譬如曾因敏感而休克或呼吸困難的病人，可考慮到過敏安全診所接受新冠疫苗輔料過敏測試。

陳念德說，濕疹與疫苗不存在關係；至於皮膚敏感則要視乎類型，倘病人有藥物或疫苗過敏史應小心。他舉例稱，若有市民對流感滅活疫苗過敏，便可能不適合接種科興疫苗，因為兩者發揮效用的原理相同。

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Q. 我一直受銀屑病困擾，接種疫苗會導致病情加劇？

林永和稱，此病可能導致病人痕癢，甚至細菌感染。若病人平常服用生物製劑、氨甲蝶呤（MTX），或者以針劑治療，加上打針當日病情穩定，便可接種新冠疫苗。倘病人需長期服用超過20毫克類固醇，則未必適合接種，應諮詢主診醫生意見。

Q：曾有醫生說打復必泰疫苗會致癌，是真的嗎？

有醫生曾稱復必泰核酸疫苗可令人體DNA改變，可能會致癌。港大微生物學系講座教授袁國勇認為「好荒謬，根本唔會。」因為mRNA疫苗的核酸很快被環境破壞及分解，而DNA的分解時間較長。

他續說，人體需要很強的逆轉錄酶（reverse transcriptase），才會將RNA變做DNA，科學上幾乎不會發生。他舉例說，若愛滋病人體內有細胞繁殖HIV病毒，並釋放大量逆轉錄酶，才有可能將RNA變成DNA；同時該DNA的形狀須黏在變色體的基因，在人體發生的機會微乎其微。

Q：紅斑狼瘡症的患者，是否不可以接種新冠疫苗？

林永和稱，患者發病初期，病情通常較嚴重，例如持續發燒、關節劇痛等，或需延遲打針。而病情穩定、每日服用不超過20毫克劑量類固醇的人士則適合接種，建議向主診醫生查詢選擇哪款疫苗較佳。

陳念德指，此症可影響病人的免疫系統，病人打針前應留意病況，並諮詢風濕科專科醫生意見。他續說，倘患者正在服用重類固醇或標靶藥，暫不適合接種新冠疫苗，以免刺激免疫系統。

Q. 有類風濕關節炎的病人，但沒有服用類固醇，是否可以接種疫苗？

林永和說，每天服用重劑量，即超過20毫克類固醇的病人未必適合接種新冠疫苗，以免影響免疫系統。而服用生物製劑、氨甲蝶呤（MTX）等病人可以打針。

陳念德稱，此病的其中一個發病原理可能是免疫系統攻擊關節，病人打針前也應向風濕科專科醫生查詢。同樣，若患者正在服用重類固醇或標靶藥，暫不適合接種新冠疫苗。

Q：如果剛剛出水痘或生蛇，要隔多久才可打針？

林永和指，生水痘人士康復兩周，無結痂或感染情況便可接種新冠疫苗。而生蛇則可能伴隨各種神經痛症，患者打針可能更感痛楚和辛苦，他建議病人在康復後1個月後才接種。而陳念德認為，水痘或生蛇人士在康復一至兩周後便可接種新冠疫苗。

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