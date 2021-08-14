公務員合作社｜韋志成︰盛德街項目反應正面　靠背壟道收七成反對

市建局計劃以呎價1.98萬元，收購九龍城盛德街／馬頭涌道首個公務員建屋合作社重建項目，等於同區7年樓齡的呎價。市建局行政總監韋志成今早（14日）在港台《星期六問責》上表示，與政府商討後採用現有價值計算補地價，價值減五至六成，並劃一補地價，相信公平可減爭拗。業主有60日時間考慮收購方案，認為反應正面。對於對於今次收購價呎價近2萬元，將來重建後的單位售價或會更貴，韋志成坦言，市建局無能力為將來定市價，但預計會出現「高買低賣」。

至於另一個背壟道/浙江街公務員合作社重建項目，局方收到目前收到1,200份意見，當中70%都反對，期望住戶藉盛德街重建項目清楚收購情況後，會改變主意，如繼續收到反對會再作評估、不想「硬闖」，不能排除會收回項目。



市建局行政總監韋志成。（資料圖片／張浩維攝）

韋志成表示，業主有60日時間考慮收購方案，約有25%住戶已補地價或已轉手，亦有不少長者，相信這些業主會較積極考慮接受收購，至於有較多家庭成員的住戶或要多些時間考慮，他認為反應正面。今次市建局與政府商討後採用現有價值計算補地價，而非往常的重建後價值計算，價值減五至六成，估算即由5000至6000元，降低至2,600多元，並劃一補地價，韋志成相信公平可減爭拗。

對於有聲音認為有關呎價無法在同區購置新單位，他認為「原本住緊一層舊樓，跟住買返一層新樓，面積要一模一樣，我覺得就不太合理。」並指出是由市建局協助並安排補地價後始有自由轉讓權，「做咗咁多功夫，都仍然仲攞到一萬七幾蚊去搵一個替代單位，我覺得相當合理。」業主將有約2個月時間考慮收購方案。

收購呎價升 料出現「高買低賣」

重建後單位數目會由約155個增至逾600個。對於今次收購價近2萬元呎價，將來重建後的單位售價或會更貴，韋志成坦言，市建局無能力為將來定市價，收地後會與發展商合作，會按當時市場定價，如果發展商預計市況下跌，招標費用就會跌，市建局預計會出現「高買低賣」情況，無法收回成本，加上局方有其他更大規模、涉百億計的收購項目，料有關情況會「惡化」，如土瓜灣五街及十三街項目預計收購成本達400億元，故市建局希望進行大型項目前，先做更多有回報項目「慢慢儲錢」。

靠背壟道項目70%反對 市建局不想「硬闖」

至於靠背壟道/浙江街公務員合作社重建項目，韋志成表示，目前收到1,200份意見，當中70%都反對，韋志成期望住戶藉盛德街重建項目清楚收購情況後，會改變主意，如繼續收到反對將與政府檢視，被問到會否有機會整個靠背壟道項目做不成，韋志成承認有可能，會再作評估、不想「硬闖」，不能排除會收回項目。

對於住戶曾提出「原址原大」方案，韋志成表示，困難在於住戶認為自己有業權但只是透過分租租契有居住權，如在原址撥三分一土地興建安置屋邨，須與他們原本單位面積相約，另要求建築期內有租金津貼，回遷後有裝修補貼、35年管理費，「未計車位呢，（收購）成本都去到三萬四呢個水平，非常高，市建局承擔不到咁樣嘅水平。」強調期望藉今次盛德街項目，能令住戶改變心意，「暫時嚟講我又唔係咁悲觀。」