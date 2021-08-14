檢測公告疑出錯　灣仔街市F2檔非「福全」　點錯相魚檔生意受影響

衛生署昨晚（13日）公怖強制檢測名單，再多四個魚檔因售賣與早前驗出新冠病毒呈陽性相同批次的冰鮮䱽魚而納入強制檢測名單當中，當中包括位於灣仔街市F2號檔「福全」。

記者今早（14日）到場觀察，發現位於F2舖位的魚檔為「黃國記海鮮」，而非強檢公告的「福全」，懷疑出錯。該魚檔今日照常營業，亦有不少市民幫襯，魚檔員工則表示未有出售包裝魚。



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黃國記海鮮的員工吳女士表示，對於強檢安排及公司是否與福全相關不太清楚，但表示一直以「黃國記海鮮」招牌開舖，一直出售新鮮魚，未有出售包裝魚類。吳女士亦指生意明顯受到事件影響，早上生意減少。

記者向街市內其他商舖求證，商戶均表示未有聽過商戶以「福全」開舖。

譚女士今早到「黃國記海鮮」買魚，她表示自己是該檔的常客，魚檔平時亦只出售新鮮魚，未有出售包裝魚。譚女士表示不會因事件而影響信心，「好多人都係嚟果度買」。

王女士今早亦到「黃國記海鮮」買魚，事前她並不知該舖位被例入強檢名單，她認為雖然店舖名稱不同，但對魚檔的信心都有所下降，並會特別清理今日購買的魚，「洗乾淨啲囉，煮熟啲囉」。

到灣仔街市買餸的陳女士亦有路過該魚檔，但表示信心受到事件影響，不敢到魚檔買魚，「遲啲再買」。