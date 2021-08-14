新冠疫苗｜長者誤解致接種率低　專家促曾打流感針及慢性病人打針

香港內科醫學院院長李錦滔今（14日）在港台節目《香港家書》撰文指，本港長者接種新冠疫苗的情況非常不理想，70至79歲大約5%，而80歲以上的只有1%，原因有不少是對疫苗的誤解。內科醫學院早前提出建議，包括「慢性病長者應該打」和「打過流感針適合打」。希望政府在推出新一輪院舍接種時，更多長者踴躍參與。



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李錦滔表示，在6月發覺長者接種新冠疫苗的情況非常不理想，70至79歲大約5%，而80歲以上的只有1%。他稱，長者是最需要新冠疫苗去保護的一群，香港整體新冠肺炎的死亡率在大概1.8%，70到79歲是7%，超過80歲的長者死亡率高達25%。超過80歲的長者有12%需要用到深切治療部，超過7%需要用呼吸機。

醫療先進的國家如美國、加拿大、英國等，長者接種疫苗比率高達70%至90%。當疫苗供應短缺時，第一類接種的群組就是長者，先打80歲以上，接著70歲以上、60歲以上如此類推。去年香港曾做過長者疫苗接種意願調查，當時有近五成表示願意接種疫苗，但實際接種數字則有很大落差。長者接種率低的原因有不少是對疫苗的誤解。

香港內科醫學院院長李錦滔。（資料圖片／黃卓然攝）

全球為60歲或以上長者接種科興疫苗超過2,000萬劑，另一份有關接種1,400萬劑復必泰疫苗的報告和香港醫管局的數據，顯示疫苖均沒有異常安全問題，包括死亡率、中風和心臟病都沒有增加；長者的疫苗副作用比年輕成年人還要少。不少慢性疾病如糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、慢性肺病及慢性腎病包括洗腎病人等，誤會不適宜接種疫苗，但這些病人感染嚴重新冠肺炎及死亡風險較高，更加需要接種疫苗作預防。另外長者院舍的職員及院友因共用空間、貼身照顧等等更應接種疫苗，減低感染風險。

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面對長者疫苗猶豫的現象，內科醫學院早前提出兩個建議，包括「慢性病長者應該打」和「打過流感針適合打」；以及「60歲以上無需預約」和「院舍接種身心得益」兩個呼籲。過去三年均約有45％的65歲以上長者接種流感針，他認為長者均可接種科興或復必泰疫苗。

自8月11日開始，60歲以上長者毋須預約便可以接種疫苗。內科醫學院非常歡迎這個措施。對於長住院舍的長者，李錦滔希望政府在新一輪院舍接種的時候，更多長者踴躍參與，除了得到疫苗保護外，更可以解除身心受困的情況。

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