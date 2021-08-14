【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為響應政府「谷針」政策，不少企業推出疫苗大抽獎。香港戲院商會早前宣布，將送出五套「全年睇戲套票」作抽獎，鼓勵市民接種疫苗。

抽獎登記由明日（15日）上午9時開始，至9月15日下午5時結束。9月30日或之前在本港完成接種兩劑新冠疫苗，或曾感染新冠病毒病人士接種一劑新冠疫苗的香港身份證持有人，即可參與抽獎。



戲院商會表示，有意參與抽獎人士可前往登記網頁，惟該網頁今日（14日）暫時未能進入。戲院商會指，登記所需資料包括英文姓名、香港身份證號碼頭4個位及流動電話號碼。

抽獎將於10月4日舉行，屆時將抽出五名得獎者，每一位得獎者將得到365張電影禮券，每套最高價值約為50,000元；並可每日在全港任何一間戲院票房憑劵兌換一張2D正價戲票。如得獎者未滿18歲，領獎時需要有父母或監護人陪同領獎。

得獎名單將於2021年10月4日在抽獎網頁公佈，以及10月8日於兩份本地報紙星島日報及英文虎報刊登。

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