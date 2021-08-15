消費券｜拉動私人消費增長效應呈現　陳茂波料失業率進一步回落

財政司司長陳茂波今日（15日）在網誌表示，私人消費開支經歷一年半的萎縮，自年初開始持續改善，繼第一季增長2.1%後，上季進一步增長6.8%，隨著消費券效應在8月開始呈現，相信將進一步拉動私人消費增長。他預期本周公布的最新失業率，將由現時5.5%的水平進一步回落。



陳茂波預期本周公布的最新失業率，將由現時5.5%的水平進一步回落。（資料圖片 / 羅君豪攝）

陳茂波解釋，參考過去數據，當私人消費持續改善，就業市場也會相應好轉，這是由於本港打工仔中約三分之一是從事零售、飲食、旅遊及物流運輸等行業，而這些行業都跟消費市道有著密切關聯。

陳表示，總計上半年增長7.8%，考慮到上半年經濟表現強韌，故將今年全年的增長預測，由原來的3.5%至5.5%，上調到5.5%至6.5%，相信下半年經濟應續有改善的空間，惟動力還看未來數月本地和世界各地的防疫控疫情況。他認為，除非疫情完全受控、恢復與內地及國際的人員往還，否則失業率較難於短時間內回落到疫情前的低位。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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陳又指，受到黑暴及疫情接連打擊，香港失業率一度由2020年初的3.4%升至今年初7.2%的高位。儘管近月就業情況已見較為顯著的改善，但除非疫情完全受控、恢復與內地及國際的人員往還，否則失業率較難於短時間內回落到疫情前的低位。從穩民生、保就業的角度，關鍵一環是有效管控疫情。這場防疫抗疫戰已經持續了一年半，過去這一段時間的經驗顯示，這既是一場防疫控疫戰，更是一場經濟保衛戰，保護市民的健康和生計同樣重要。