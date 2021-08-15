新冠肺炎﹒8.15｜返港確診外傭住赤柱CARMELIA　驗抗體化驗所曝光

本港今日( 15日）新增一宗輸入確診個案，患者為一名從墨西哥抵港的34歲女子，在酒店檢疫期間確診並帶有變種病毒株L452R。



由美國返港、居於赤柱獨立屋的外傭昨日（14日）列為確診，她的病毒量高，傳染期間曾到赤柱及灣仔等多地。《香港01》更發現涉事外傭曾於美國抽取血液樣本，並送往香港政府認可化驗所驗抗體。食衞局表明不能接受，今日證實涉事為栢立醫學化驗所，並已改為必須在港抽血才合資格。



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新冠疫苗｜累計接種率54.8% 單日預約僅1.17萬人創近三個月新低

【23:28】新冠疫苗接種計劃推行171日，今日（15日）再多5.5萬人接種疫苗，累計接種約663萬劑疫苗，12歲或以上適合接種疫苗人士有54.8%已接種一針疫苗，然而，打針熱潮逐漸減退，預約人數連跌5日，降至1.17萬人，創近三個月新低。

另外，昨日（14日）錄得9宗接種疫苗後出現副作用而艾院個案，全部情況穩定。

01消息：減檢疫後確診外傭居所曝光 業主為西九M+董事貝明湄

【21:48】本港經歷多日本地零確診後，變種病毒再次於社區出現。一名38歲外傭於8月1日由美國抵港，由於已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有血清抗體測試陽性證明，只需在酒店檢疫7日，重新社區第6日（本月12日）所提交的樣本，卻驗出陽性反應，並帶有L452R變異病毒株。《香港01》獲悉，患者居於赤柱村道CARMELIA獨立屋，登記業主為西九文化區M+董事局成員貝明湄（Mimi Brown，全名Brown Amy Buckley），網上公開資料顯示，她報住上址。

確診外傭美國抽血空運本港栢立化驗所驗抗體 當局急改須本地採樣

【20:52】帶有變種病毒外傭走入社區，她在美國抽血並將樣本寄回香港檢測到抗體，檢疫期減至七日，食物及衞生局昨日（14日）才稱不接受在香港以外抽取的血液樣本。據了解涉事化驗所為栢立醫學化驗所，衞生署證實消息，並「補鑊」修訂指引，列明樣本須於香港棌集，測試由獲認可醫務化驗所進行。

有業界人士稱化驗所未必得悉樣本來源，可能是海外化驗所聯絡相熟的香港醫生，再由醫生轉介到本地化驗所，又認為政府早前的指引不清晰才惹混亂。

▼8月15日 美食博覽第四日掃貨情況▼



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美食博覽｜周一結束 商戶指消費券帶動生意 月餅商盼銷售高兩成

【20:22】「美食博覽2021」將於明日（16日）閉幕。今年展覽銷情受消費券帶動，有市民因此連續兩天前來掃貨，也有參展商指用八達通付款人數佔超過五成。

中秋節尚有一個多月才到，但月餅已成為本屆美食博覽其中一大贏家。部分限量月餅福袋已告售罄，也有月餅銷售員工指有部分暢銷月餅需要從總公司加碼補貨。

新冠疫苗｜怕無復必泰疫苗 男友帶女友趕打針：驚遲啲預約唔到

【19:00】新冠疫情持續，最近有街市冰鮮魚驗出帶有新冠病毒，又有從美國返港外傭確診並帶有變種病毒，再度引起市民憂慮。雖然今天（15日）太子界限街體育館疫苗接種中心排隊打針的市民不多，但有已注射疫苗市民帶同女友前來接種，原因是他得知復必泰疫苗存量正逐漸減少，因此希望女友也能盡早打針。

政府向BioNTech/復星醫藥採購750萬劑復必泰疫曲，以每人需打兩劑計算，即可供375萬人接種。截至昨日已有229萬人接種，即復必泰接種名額只餘146萬個。

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新冠肺炎丨赤柱外傭染疫掀恐慌 市民避入曾訪超市：應該隔離28日

【17:52】一名美國返港38歲外傭走入社區才被驗出確診並帶有變種病毒，她在酒店檢疫七日後返僱主的赤柱獨立屋，亦曾到赤柱廣場一間超市。《香港01》記者今午﹙15日﹚到赤柱大街一帶視察，雖然有市民揚言未感太擔心，但不會進入女傭曾進入的超市，並認為美國個案多，應列為｢高危｣地區，到港人士應檢疫隔離28日，｢走漏咗，市區周圍係病毒就大件事｣。



另外，有鄰近居民表示，不時經過赤柱廣場，雖然認為影響不大，但今早亦自願接受病毒檢測。

《香港01》記者到位於大潭的美國會，會所內仍有會員，不時有私家車、的士出入。（黃偉倫攝）

赤柱染疫外傭同住家人曾到區內美國會 會所今起禁監測期會員進入

【15:17】政府打疫苗減檢疫日數制度「崩坍」，一名美國返港的外傭走入社區才被驗出確診並帶有變種病毒。她在酒店檢疫七日後返僱主的赤柱獨立屋，於區內有俱樂部的私人會所美國會（The American Club Hong Kong）昨向會員發電郵，指出患者同住家人曾短暫到過赤柱會所，今日（15日）起加強防疫規定，所有會員、訪客及其同住人士，在家隔離及自我監測期間都禁止進入會所。現場所見，會所不時有私家車出入，有職員表示沒有確診者到訪過。

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消費券｜「大頭蝦」申請人如未獲批 有最後機會重新申請

【14:30】電子消費劵登記期已於昨日（14日）完結，政府表示，如果市民因不同原因，例如提交資料有誤或漏附身份證複本，而未能在限期前提交，最遲可在本月31日，到位於旺角始創中心的消費劵秘書處提交書面申請。但如果是不符合領取資格或從未提交申請的市民，這項特別安排並不適用。▼8.1電子消費券發放首日情況▼

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新冠肺炎｜新增一宗輸入個案 墨西哥抵港女子帶L452R變種病毒

【14:15】衞生署衞生防護中心公布，新增一宗確診個案，至今本港個案累計12,034宗。患者為一名34歲女子，由墨西哥抵港，於青衣華逸酒店檢疫期間確診。

青衣華逸酒店現為指定檢疫酒店之一。（資料圖片／曾鳳婷攝）

【13:49】據了解，今日新增1宗輸入個案。

新冠肺炎｜ 政府一度報錯名 灣仔黃國記今停業 市民：食少啲魚

【11:44】4個魚檔因售賣與驗出帶有新冠病毒相同批次的冰鮮䱽魚，被納入強制檢測公告。不過，港府昨晚（14日）才修訂前晚（13日）發出的強制檢測公告，涉事灣仔街市魚檔名稱由「福全」變「黃國記」。記者今日（15日）到灣仔街市視察，昨仍有開檔的「黃國記海鮮」，今暫停營業，不少街坊依然照常光顧其他鄰近魚檔。



有市民表示，沒有聽聞冰鮮魚可能攜帶新冠病毒一事，但會希望檔販能列出鮮魚來源地。也有市民稱，平日甚少購買冰鮮魚，但亦頗為擔心，日後會減少購買海鮮。

消費券｜拉動私人消費增長效應呈現 陳茂波料失業率進一步回落

【11:27】財政司司長陳茂波今日（15日）在網誌表示，私人消費開支經歷一年半的萎縮，自年初開始持續改善，繼第一季增長2.1%後，上季進一步增長6.8%，隨著消費券效應在8月開始呈現，相信將進一步拉動私人消費增長。他預期本周公布的最新失業率，將由現時5.5%的水平進一步回落。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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▼8月13日強制檢測公告詳情▼



新冠疫苗｜接種率升至達54.4% 約1.3萬人預約接種 人數連跌4日

【00:01】新冠疫苗接種計劃推行170日，已有54.4%12歲或以上適合接種疫苗人士，已接種一針疫苗。昨日（14日）再有64,000人接種疫苗，全港總接種劑數達約658萬劑。惟打針熱潮逐漸減退，預約接種疫苗的人數連跌4日。截至昨晚8時，只有約13,200人預約打針，較8月初一度衝至51,800人預約，少近7成半。



另外，截至昨日零時零分，前日（13日）有12宗接種疫苗後出現副作用而送院個案，情況穩定。

昨日總覽：新冠肺炎﹒8.14｜今增兩輸入個案 患者由美國抵港都已打疫苗

准縮檢疫返港外傭確診摑食衞局一巴 專家轟港府政策過時恐致災難

友愛疫苗中心8導遊員工緊密聚餐違規拍攝 項目召集人：觀感不好

新冠疫苗｜劉澤星：過敏門診4,000個案未處理 98%病人可安全打針

新冠疫苗｜長者誤解致接種率低 專家促曾打流感針及慢性病人打針

新冠肺炎｜染疫外傭CT值16.5傳染性高 許樹昌建議檢疫期延至14日

新冠肺炎｜居赤柱獨立屋外傭確診 56歲機組人員染疫曾於美國打針

強檢名單「擺烏龍」 事隔一天須強檢灣仔街市魚檔改為「黃國記」

衞生署證確診外傭曾在美寄血到港驗抗體 專家憂難核實身份存漏洞

▼首次驗出進口魚類及包裝陽性 土瓜灣華記鮮魚強檢▼



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▼獲政府認可做新冠抗體測試的本地醫療機構▼



強制檢測｜四間有賣毒冰鮮䱽魚魚檔名單公布 分佈港九新界

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



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