劏房租管｜外界憂業主空窗期加租　陳帆籲租客：唔合理唔好簽約

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-11 13:18

政府日前接納劏房租務管制研究工作小組的報告，實施劏房租務管制，包括建議「2+2」四年租住權、加租幅度參與差估署指數及設15%封頂機制等。 運輸及房屋局局長陳帆在電視節目上表示，明白外界有意見認為加幅上限應調低至10%，強調政府並非「落閘」，會繼續聆聽，但明言不會撤回草案。他又呼籲租客在修例期間的「空窗期」，如遇到不合理租約條款、租金，切勿簽約，又提醒業主「唔好低估政府立法決心」，預告未來可能「加辣」。

政府去年委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，(資料圖片)

陳帆出席無綫新聞節目《講清講楚》時指出，本港有20多萬劏房住戶，保障棲身之所是政府「底線」，但亦不能令業主離開市場，令劏房戶被迫流離失所。

強調不會撤回草案

政府管制續約租金加幅要參考差估署數據，並以15%為上限，但外界有聲音認為，租金升幅上限應調低至10%。陳帆指出，過去20多年租金轉變超過15%，部分加幅更高達33%，在租管下劏房租金加幅其實已減少18個百分點。

陳帆強調，政府並非就加幅上限15%「落閘」，即使立法會審議草案時提出反對，都不會因而撤回草案，因政府初心是要保障租客，他稱會繼續聽取社會意見，並與條例草案委員會討論。

陳帆呼籲租客，「如認為租約不合理就唔好簽，寧願簽短期租約，等條例生效後先簽合約」。（資料圖片）

形容條文「係非常之辣」

陳帆又認為，今次修例條文是「非常之辣」，保障租客4年的租住權及不會被濫收水電費，租賃期內業主只能收取租金，不可改變，「唯一可以變係減租」，所收取的水費亦不能超過水費單金額，業主亦不能巧立名目，收取清潔費之類額外費用，否則有可能觸犯法例。

陳帆：相信業主加租只會係「個別情況」

租務管制沒有規管「起始租金」，業主或有可能趁法律生效前大幅加租，陳帆呼籲租客，「如認為租約不合理就唔好簽，寧願簽短期租約，等條例生效後先簽合約。」他又指出，劏房戶相對弱勢，基層收入沒增長，認為即使業主加租，租客都未必付擔得起，相信只屬個別情況，重申「唔好低估政府立法規範嘅決心及承擔，唔排除會再加入條款規範不能接受嘅情況。」