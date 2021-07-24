劏房租管｜城大葉毅明倡設起始租金　料2至3年後有足夠數據制定

「劏房」租務管制研究工作小組向政府提交報告後，運房局於本月向立法會提交法案，料最快今年年底可推行。不過，方案未有包括民間倡議設立的起始租金。

工作小組成員之一、城大公共政策系教授葉毅明於港台節目《香港家書》指，政府應進一步彌補租管不足，認為於2至3年後應有足夠數據訂立起始租金。他又建議，將租金津貼計劃的受惠對象，擴至非長者單身人士。



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政府建議的租管方案包括設「2+2」四年租住權、加租幅度15%封頂、禁止業主向租客濫收水電費等。不過，民間一直倡設的起始租金，則不在方案內。運房局局長陳帆曾指，設立起始租金需基礎，包括要時間處理相關資料或數據庫。

「劏房」租務管制研究工作小組成員之一、城大公共政策系教授葉毅明指，現時租管方案增加對弱勢社群及劏房戶的保障，加上政府承諾會在法例通過後，資助設立資訊平台及提供諮詢服務，認為可協助租戶及業主維護各自權益。

起始租金可免業主大幅加租

他指，政府有需要進一步研究短期方案，彌補租務管制的不足，包括需要訂立起始租金，以免業主或房東先大幅加租。他指，政府於2至3年後，應有足夠數據訂立起始租金。

城大公共政策系教授葉毅明（圖中）為劏房租務管制研究工作小組成員之一。（資料圖片）

建議租金津貼擴至非長者單身人士

葉毅明又提到，港府針對輪候公屋超過三年的家庭申請者提供租金津貼，但事實上，年輕單身申請者的輪候時間或更長，需要長時間支付高於公屋租金的租金，認為對他們不公平。他建議港府應將租金津貼，擴展到符合資格，但未有申請公屋的家庭，及非長者單身人士申請者，減輕其生活負擔。

葉於節目上，提到小組曾探訪劏房戶情況，當中有一家三口居於平台僭建劏房，面積不足100呎，全屋更只有一隻不足兩呎直徑的天窗。他們需要長期開冷氣之餘，由於無獨立電錶，被業主濫收超過20%至30%的水電費。