民研︰47%受訪者支持劏房租管即時實施　團體倡縮短「空窗期」

運輸及房屋局計劃落實劏房租務管制措施，最快可於今年底或明年初實施。香港民意研究所今日（23日）發表「我們香港人」倡導計劃的有關劏房租務管制調查和進行小型政策論壇。

政府以沒有客觀且易於實行的機制可決定每間劏房的「起始租金」上限為由，反對訂立「起始租金」上限，調查顯示有38%的受訪者表示反對該看法。至於政府不主動巡查及檢控違規劏房業主，而是透過租客舉報再執法，有43%的受訪者表示反對。對於條例實施時間，有47%的受訪者支持將條例改為於刊憲後即時實施。

全港關注劏房平台及關注基層住屋聯席，諄促政府正視訂立「起始租金」上限問題，並建議政府成立專責部門，主動為劏房租戶進行巡查及檢控違規劏房業主，以及刊憲盡快實施條例，縮短條例實施的「空窗期」。



全港關注劏房平台召集人鄧寶山表示，不明白為何政府指自己欠缺數據而未能為「起始租金」訂立上限。（香港民意研究所Facebook）

團體指2018年統計已有租金數據

對於政府以沒有足夠數據為由，指未能為「起始租金」訂立上限，全港關注劏房平台召集人鄧寶山直言政府的回應是「很可笑」。他說，「劏房」租務管制研究工作小組已就此進行了一年的研究工作，質疑研究工作小組為何不利用這一年的時間收集數據。鄧寶山又指，研究工作小組早已委託「政策二十一」進行調查，亦公布了調查結果，包括租金數據、面積數據及設施數據。同時，鄧寶山亦提到，政府統計處有就劏房進行研究，以人口普查的數據作為藍本，在2018年的統計中已有研究劏房設施、租金、分布及面積等數據，因此不明白為何政府指自己欠缺數據而未能為「起始租金」訂立上限。

鄧寶山認為，這是反映了政府起初成立研究工作小組時沒有界定要做甚麼，指其平台亦早已提出，研究工作小組不應只討論是否要有租務管制，而是應討論如何實行租務管制，指政府是「後知後覺」，所以在起初沒有把「起始租金」納入研究內。

鄧寶山就此建議，政府可以差餉物業估價署的應課差餉租值作為釐定方式以設立「起始租金」。關注基層住屋聯席成員鍾惠賢同意並指，設立起始租金並沒有局方所說般困難，認為如果條例不是以設立「起始租金」為目標，將難以保障劏房租户，令他們要「捱貴租」，換來惡劣的居住情況。

建議成立專責部門處理主動作出檢控及巡查

調查顯示，有43%的受訪者表示，反對政府不主動巡查及檢控違規劏房業主，而是透過租客舉報再執法。身兼前線社工的全港關注劏房平台社區組織幹事甘文樂和鍾惠賢都表示，當探訪劏房租戶時問及遇到租金糾紛的處理方法，指他們大多時面對違規業主都不會舉報，其一是因為投訴程序繁複，其二是怕影響業主關係，害怕舉報後會有後果，故此租戶會啞忍、搬離單位，以致最後無法解決租務糾紛 。所以甘文樂認為，條例很被動，保障不到租客舉報的使用權利。

鍾惠賢希望政府能成立專責部門處理，主動作出檢控並提供訟裁服務，確保業主同租户都有公平機會處理租務糾紛。甘文樂亦提出建議，指政府應設立獨立部門主動巡查並作出檢控，同時保留差餉物業估價署的訟裁及訴訟服務，認為這才能有效規管劏房的租務市場行為。鍾惠賢則表示，擔心差餉物業估價署沒有足夠的人手和經驗，在立法初期處理大量租務糾紛、投訴和查詢，指政府若不主動巡查和進行檢控，是無法改變現時業主與租客不對等情況。

建議政府應該立即生效法例 免業主趁機大幅加租

政府指劏房租務管制條例將於刊憲的3個月後正式實施，即最快明年1月實施，有人指期間業主可大幅加租或趕走租客，故認為條例應於刊憲後即時實施。鍾惠賢擔心，有無良業主會在立法或簽定新租約前大幅加租，以彌補往後條例實施後續租的租金加幅限制。她又指，因為條例沒有追溯期，如果要及時保障租户，政府應該立即生效法例，以最快的速度立法。

甘文樂亦指，有很好多租户反映，擔心在條例刊憲到實施期間，業主會大幅加租或解除租約，認為這段「空窗期」 是個漏洞，令劏房租户的新合約不會受到新條例規管，建議政府盡快實施條例，縮短過渡期，令租户得到保障。

鄧寶山說，從調查可見政府「起始租金」的態度和民意很大的落差，反映政府在研究上很少納入民間的聲音，希望政府在事情上有好的調整。他再強調，因為研究工作小組只有業主代表，沒有租客代表，反映政府在理解劏房問題和了解整個租務市場的情況認識不足，以至作出的決定與普羅民意有很大的距離。

香港民研在7月16日至7月21日，以電郵接觸香港民研意見群組成員，包括「香港市民代表組群」以及「香港市民自結組群」，並於網上完成調查，共獲得5,577個樣本，調查問及三條問題。

對於現時政府以沒有客觀且易於實行的機制可決定每間劏房的「起始租金」上限為由，反對訂立「起始租金」上限，有32%的受訪者表示支持該看法，38%表示反對，20%表示一半半，10%表示不知道/很難說。

政府不主動巡查及檢控違規劏房業主，而是透過租客舉報再執法，有24%的受訪者表示支持，43%表示反對，27%表示一半半，5%表示不知道/很難說。

對將條例是否應改為於刊憲後即時實施，有47%的受訪者表示支持，21%表示反對，32%表示不知道/很難說。