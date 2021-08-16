消費券｜把握最後登記機會　逾20人等中心開門　有市民稱諗過唔要

5,000元電子消費券登記期前日（14日）完結，因不同原因未獲處理申請的登記人須把握最後機會，在本月31日前到旺角消費券計劃秘書處提交書面申請。今早（16日）秘書處尚未開門運作，門外已有20餘人排隊輪候，籌號更已派發超過80個。



有市民早前兩次替母親申請登記消費券「無功而還」，今日前來第三次遞交申請，「唔可以話麻煩嘅，可能我之前做得唔好囉。」也有市民登記後一直無回音，因今要當夜班，故早上前來再交申請，感到「唔順氣」的他坦言想過放棄，「本來諗住唔要（消費券），但比個仔鬧有冇搞錯呀！」



中心尚未開始運作，但已有20餘人於門外排隊輪候。其後中心開始運作，市民需要先「攞籌」才能入內輪候。（李澤彤攝）

籌號1小時派了80多個 申請流程需時約10分鐘

在旺角始創中心17樓的消費券計劃秘書處，今早尚未辦公前已有20餘人於門外排隊輪候，到9時開始運作，市民需先「攞籌」才能入內輪候，現場有協助，不少輪候市民詢問幾時入得」以及申請消費券詳情，只獲回覆「唔清楚」。不足1小時，輪候籌號已到80號，但中心運作半小時後，獲入內辦理登記人士只有20多人。

市民葉先生稱，他早已預約9時登記，故不需排隊輪候，而登記程序只需提交身份證副本及他上次申請時遺漏的支付寶識別碼即可完成，整個流程用時約10分鐘。

葉先生稱，登記程序只需提交身份證副本及他上次申請時遺漏的支付寶識別碼即可完成，整個登記流程用時約10分鐘。（李澤彤攝）

為80歲母親三交申請：可能我做得唔好囉！

然而，另一市民吳女士相當迷惘，大呼「唔知要點做」。她表示今天專程到來，是為80多歲母親第三次遞交消費券申請，「之前已經交咗2次（消費券申請），噚日睇新聞話係最後。」

她透過首次遞交申請到銀行時，因八達通號碼模糊而失敗，故再到便利店購入一張新八達通，並親身到民政事務署請專人協助填表，再次遞交申請。惟吳女士日前又收到通知，指填表時「剔漏一格」，故今日親身來到消費券計劃秘書處再交申請，「唔可以話麻煩嘅，可能我做得唔好囉。」

吳女士感嘆：「唔可以話麻煩嘅，可能我做得唔好囉。」（李澤彤攝）

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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市民登記後無回音 直言「有啲唔順氣」

關先生下午還需要值夜班，故他特地一早來到中心登記。「以前畀現金都冇咁煩！一開波已經塞車，我同我個仔都入唔到！」關先生指，他從消費券計劃開始登記起，便與兒子一直嘗試於網上登記，惟直至9日都因「網絡塞車」而未能成功，最後只能一起以書面登記。

雖然關先生兒子已收到登記成功的短訊，但直至今天，關先生仍未收到任何有關消息，他無助之下自行上網查找「八達通消費券客戶服務熱線」電話29695500，惟始終未能獲真人接聽。關先生稱：「我到宜家都乜收唔到！打電話又唔通，電話都永遠揾唔到人！」

「今朝睇報紙先知有呢度，一路都唔知，如果唔係我8月頭已經都黎咗。」關先生感嘆，感到「有啲唔順氣」，又稱：「本來都諗住唔要，比個仔鬧，有冇搞錯呀！」

關先生稱：「我到宜家都乜收唔到！打電話又唔通，電話都永遠揾唔到人！」（李澤彤攝）

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