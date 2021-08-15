消費券｜「大頭蝦」申請人如未獲批　有最後機會重新申請

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費劵登記期已於昨日（14日）完結，政府表示，如果市民因不同原因，例如提交資料有誤或漏附身份證複本，而未能在限期前提交，最遲可在本月31日，到位於旺角始創中心的消費劵秘書處提交書面申請。但如果是不符合領取資格或從未提交申請的市民，這項特別安排並不適用。



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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須到始創中心消費券計劃秘書處親身交表

政府發言人表示，有部分申請人由於不同原因未獲批領取電子消費券，例如提交的資料有誤或沒有在書面登記表格釘附其身份證複本等，因而未獲進一步處理，有關登記人如欲重新登記，須先確定是次提交的資料準確及齊全。

因應這些登記人或未能趕及在登記期結束前重新登記，政府就此作出特別安排，容許他們在8月31日或之前把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委托其可信賴的人士於辦公時間交到旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。

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過期未上載身份證本也可用同一途徑重新登記

須上載身份證複本作身分認證以完成電子登記的市民，若未能按要求在8月16日或之前上載其身份證複本，亦可透過這個特別安排重新登記。政府發言人又指，上述安排對已確認為不符合計劃資格準則或從未遞交登記的市民並不適用。

政府又提醒，已進行電子登記並選擇上載身份證副本作身份認證的市民，須在星期一或之前，在消費券計劃網站上載身份證副本以完成登記。於7月18日或之後完成電子登記及所有遞交書面表格的市民，經核實資格後，會於9月1日獲發放第一期2000元消費券。

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