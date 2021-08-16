旅發局再推「賞你住」　消費滿800元享Staycation優惠　可慳500元

香港旅遊發展局今日（16日）表示，將再推出新一輪「賞你住」活動。由即日起，若市民在於本地零售或餐飲實體店消費滿800元，並已年滿18歲及完成接種一劑新冠疫苗者，可儲起正本收據，以獲取500元本地酒店住宿折扣。
最遲須10月31日或之前入住
新一輪「賞你住」名額合共20,000個，參與酒店超過140間。參考資料，市民的消費日期須為8月16日至10月31日；而預訂時間，則可在9月7日上午9時起預訂酒店，截止日期為10月31日。
至於酒店住宿期，必須在9月7日至11月2日之間，最遲須在今年10月31日或之前入住。
▼參加旅發局「賞你住」方法▼
一人憑最多兩張收據享一次優惠
旅發局表示，由9月7日（周二）起，市民可按照酒店提供的指定方法，透過電郵或酒店預訂系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，並享有500港元折扣優惠，名額有限，先到先得。
值得留意是，當入住時，最多只能提交兩張合共不少於800元的機印收據正本，而同一訂單只可使用一次折扣優惠。此外，由於網購消費收據較難分辨真偽，故計劃只接受實體店的收據正本。
▼8.1電子消費券發放首日情況▼
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