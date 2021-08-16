華記憂藐視法庭與李璧而割席　李：入世唔夠我深　一時細路仔脾氣

元朗7.21暴動案，7名白衣人早前被裁定暴動、有意圖而傷人等罪成，被判入獄3年半至7年，當中被判囚7年的鄧懷琛，其妻子聯同建制KOL、人稱「華記」的楊官華、「珍惜群組」召集人李璧而，多次發起行動批裁決不合理。不過，楊官華今日﹙16日﹚卻突然與李璧而鬧不和！



李璧而今日到法庭投訴7.21案法官葉佐文，不過楊官華在社交媒體表示，擔心會觸犯法例藐視法庭，宣布｢割席｣。李璧而回應表示，楊官華不時受到批評攻擊，飽受壓力；又稱：｢同我兒甥仔咁大，好老實，佢入世唔夠我深｣、｢華記一時間細路仔脾氣無問題嘅｣。



李璧而原訂今午12時與楊官華等人，到終審法院外舉起記者會，交代鄧懷琛的上訴情況，不過最後只有李到場。

翻查楊官華Facebook專頁，原來在記者會前不足一小時，他發文表示，因為意見分歧，與李璧而割席。他解釋，聽從資深大律師湯家驊意見，認為上訴期間投訴法官或觸犯藐視法庭，遂暫停投訴行動。他又稱，由於上訴及法援申請未獲批，鄧太非常擔心，要求他停止投訴。他強調：｢任何人一意孤行，好心做壞事！均與我楊官華及鄧太無關！｣

楊官華facebook截圖

李璧而今午於終審法院外表示，取得約10萬名市民聯署，包括7.5萬個網上簽名，聲援鄧懷琛及其家人。她表示，針對法官及司法人員行為的投訴機制今日正式實施，認為投訴與藐視法庭屬於｢兩回事｣，強調投訴屬｢民意、心意｣，與家屬無關，鄧太亦不知情，當完成處理簽名及文件，便會正式投訴。

談到楊官華單方面宣布割席，李璧而表示，楊不斷受到批評攻擊，｢你哋啲壓力嚇到華記幾驚！｣她續稱：｢華記同我兒甥仔咁大，好老實，佢入世唔夠我深｣。她之後又稱，楊的年紀尚小，可做其兒子，並認為：｢華記一時間細路仔脾氣無問題嘅｣。

另外，之前李璧而等人於元朗收集簽名期間，一名長者明言於7.21有份參與襲擊。李強調不認識該長者，並再次強調當晚元朗居民不是暴動，只是保衛家園。

李璧而向法官的投訴信提到，｢無暴徒揚言"得元朗得天下！" 的宣言，無光復的兇殘暴力事件發生，無林卓廷和前無線新聞報導員柳俊江這些知名人士煽動就不會有721事件發生！」另外又批評稱：「葉佐文法官竟然無理會當時香港環境情況，尤其是元朗！顛倒是非黑白本末倒置 ，有偏見既定答案，揚言重判無辜被攻擊，為保護家園和村中婦孺而反抗的村民！無身為父母官的心公正審判，葉佐文妄顧當時社會環境對被告判以區院七年的極刑！」